https://static.news.ru/photo/a308aa68-c0d6-11e9-8eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/icrc_donbass

Эксперты Международного Комитета Красного Креста (МККК) ведут поиски и помогают в идентификации останков людей по обе стороны конфликта на востоке Украины. По словам главы Донецкого офиса организации Сирила Жорены, за всё время боевых действий на территории Донбасса пропали без вести около 1,5 тысячи человек.

Жорена сообщил, что МККК расследует более 700 случаев исчезновения в настоящий момент. Найти и идентифицировать удаётся не всех, так как останки могут находиться в труднодоступных местах.

Представитель организации призвал стороны конфликта поддерживать безопасность в районах, где расположены объекты критической инфраструктуры. Он также отметил обеспокоенность МККК гуманитарной ситуацией в регионе, несмотря на её улучшение с 2014 года, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Верховная рада должна подготовить основу для мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, нынешние власти не считают мир в регионе своей прерогативой.