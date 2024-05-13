«Крайне тревожное событие»: выдвижение Белоусова оценили в Германии BZ: выдвижение Белоусова на пост главы МО РФ стало тревожным знаком для Запада

Потенциальное назначение и. о. первого зампредседателя правительства России Андрея Белоусова на должность министра обороны страны стало тревожным знаком для Запада, сообщил немецкой газете Berliner Zeitung аналитик Александр Дубовый. По его мнению, это событие также опасно для Украины.

Назначение Андрея Белоусова [в Минобороны России] является крайне тревожным событием как для Украины, так и для Запада, — заявил Дубовый.

Аналитик предположил, что смена главы Минобороны России говорит о намерении Кремля сделать ставку на масштабное перевооружение. Это также свидетельствует, что Москва решила сосредоточиться на адаптации экономики к потребностям длительного вооруженного конфликта. По словам Дубового, среди прочих, одной из задач Белоусова на новой должности может стать борьба с коррупцией.

Ранее бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал выдвижение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России важным и интересным шагом. Он выразил мнение, что Москва продолжает движение к военной экономике.

До этого экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Белоусову предстоит развивать и укреплять военно-промышленный комплекс на новой должности. Он отметил, что Белоусов прекрасно разбирается в «экономических хитросплетениях».