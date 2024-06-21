«Чрезвычайно сложная»: ВСУ описали ситуацию в районе Часова Яра ВСУ: российские войска продолжают активное наступление в районе Часова Яра

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с «чрезвычайно сложной» ситуацией в Часове Яре и прилегающих районах, в город были переброшены резервные силы 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), сообщает подразделение на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там признали, что ВС России продолжает активное наступление на данном участке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ситуация в городе и вокруг него чрезвычайно сложная. Противник постоянно проводит массированные лобовые атаки, а также пытается обойти северное и южное поселения, — говорится в сообщении.

В ВСУ также сообщили, что российские войска активно применяют управляемые авиабомбы, из-за чего в рядах ВСУ растут потери. Несмотря на это, «битва продолжается», подчеркнули украинские военные.

Ветеран СВО Владислав Долгошея ранее рассказал NEWS.ru, что наступательные действия ВС РФ под Харьковом носили отвлекающий характер. По его оценке, на данный момент ключевыми точками для российской армии являются Часов Яр и Очеретино в Донецкой Народной Республике.

До этого украинское издание «Страна» со ссылкой на данные аналитического ресурса Deep State сообщило, что Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного в ЛНР. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.