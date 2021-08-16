«Крайне горькое развитие»: Меркель оценила ситуацию в Афганистане

Горьким, драматичным и ужасающим для местных жителей и для Запада назвала развитие ситуации в Афганистане канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Меркель, с момента вывода иностранных войск из Афганистана мир наблюдает, как «Талибан» (террористическая организация, запрещённая в России) с «невообразимой скоростью» берёт под контроль всю страну.

Это крайне горькое развитие. Горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени — для людей в Афганистане <...> и для Германии и других союзников, которые под предводительством США и НАТО после террористических атак 11 сентября 2001 года 20 лет боролись в Афганистане против терроризма, — сказала немецкий канцлер в беседе с журналистами.

Меркель подчеркнула, что она в числе прочих разделяет ответственность за неправильную оценку ситуации в стране, когда мировое сообщество полагало продолжить сотрудничество «в области развития».

Афганская армия не оказала сопротивления по каким бы то ни было причинам или оказала слабое сопротивление, у нас была неверная оценка. Но это не немецкая неправильная оценка, она была широко распространена, — отметила Меркель.

В последние недели движение «Талибан» произвело наступление на крупные города в Афганистане. В минувшее воскресенье, 15 августа, СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, «чтобы предотвратить бойню».

В ночь на понедельник, 16 августа, представитель политического офиса «Талибана» Мохаммед Наим сообщил, что война в стране закончена, форма государственного правления будет определена в ближайшее время.