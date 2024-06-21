Козел-алкоголик заработал цирроз печени и умер В Великобритании хозяин поил козла алкоголем и довел его до цирроза печени

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Житель Великобритании поил козла алкоголем и довел его до смерти от цирроза печени, сообщает Daily Star. Животное по кличке Актин прославилось на всю страну, когда СМИ сняли репортаж, как козел ходит вместе с хозяином в паб Black Horse в городе Чорли. Там он пристрастился к спиртному.

В итоге Актин прожил всего два с половиной года и недавно скончался из-за проблем с печенью, хотя обычно козлы доживают до 10 лет. При этом в последнее время животное жило в благотворительной организации My Life Legacy, которая помогает людям с инвалидностью. Туда его поместили для оказания пациентам «эмоциональной поддержки»

На днях козел резко почувствовал себя плохо, ветеринар заключил, что у того повреждена печень. После этого сотрудники связались с бывшим хозяином животного. Отмечается, что питомец скончался на следующей день после приезда с экс-«собутыльника».

Ранее врач-хирург Николай Багмет заявил, что люди, которые контактируют с дикими животными, рискуют заразиться двумя паразитарными заболеваниями печени. По его словам, речь идет об эхинококкозе и альвеококкозе, который также называют «паразитарным раком». В первом случае в печени образуется киста, заполненная жидкостью, внутри которой иногда могут быть дочерние кисты.