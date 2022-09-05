«Козел отпущения»: в Сербии рассказали про судьбу Зеленского при поражении «Печат»: Запад сделает из Зеленского «козла отпущения» в случае поражения в ходе СВО

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Запад уготовил президенту Украины Владимиру Зеленскому участь «козла отпущения» в случае победы России в ходе специальной операции, пишет сербское издание «Печат». Отмечается, что похожим образом поступили европейские страны с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который выполнял все пожелания западных партнеров. Авторы материала указывают на нежелание украинцев на освобожденных территориях оставаться в составе страны, которую возглавляет Зеленский.

Просто для Запада Порошенко оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли «украинского лидера». Зеленский тоже не избежит подобной участи, — сказано в публикации.

Журналисты обращаются к украинскому лидеру с призывом задуматься над тем, в какое положение он поставил страну.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что в период с середины апреля по начало июля в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что «военное счастье ушло к противнику». Советник офиса Зеленского признал, что в этот период украинским военным было очень тяжело. Украинские власти неоднократно опровергали заявления о военных потерях, которые потом подтвердило военное командование ВСУ.