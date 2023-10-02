Косовские власти увидели в действиях Сербии подготовку вторжения

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Власти частично признанного Косово опасаются ввода военных сил Сербии на ее территорию, заявила глава МИД страны Доника Гервалла-Шварц. По ее словам, которые приводит CDE News, поведение сербских военных напоминает ситуацию перед началом российской специальной военной операции на Украине. Действия Сербии, по ее словам, похожи как риторикой, так и «методами».

Такой концентрации войск никогда не было в последние годы. Оружие, которое у них там есть, танки — это вызывает у нас плохое предчувствие, потому что мы не знаем, как отреагирует международное сообщество, — заявила она.

Президент Сербии Александр Вучич не остановится, если не увидит последствий своих действий, предупредила Гервалла-Шварц. Она призвала Европейский союз принять меры, например заморозив статус кандидата Белграда.

25 сентября Вооруженные силы Сербии начали перебрасывать бронетехнику в регион Рашка на границе с Косово. Так власти страны отреагировали на рост напряженности в северной части Косово, где преобладает сербское население.

По словам президента Сербии Александра Вучича, полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с премьером непризнанного Косово Альбином Курти выразил обеспокоенность в связи с развертыванием войск Сербии на границе. Также он выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника косовской полиции.