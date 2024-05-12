Косово полностью переходит на расчеты в евро с 13 мая

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Власти Косово объявили о переходе на расчеты в евро с 13 мая, сообщила газета Politika. По информации СМИ, в отношении граждан, использующих сербские динары при наличных платежах, будут приниматься меры. Все валюты, отличные от евро, разрешено использовать лишь для хранения средств.

Валюты, отличные от евро, могут использоваться только для хранения средств в физической форме или на банковских счетах, для осуществления международных платежей и для деятельности в валюте, — говорится в сообщении.

Глава Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что подобное решение «ставит под угрозу выживание сербского народа». По его словам, Белград предлагал альтернативы, однако все они были отклонены.

Ранее политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовал за вступление самопровозглашенной Республики Косово в Совет Европы. До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время страна столкнется с угрозой своим национальным интересам, в ходе которой ее гражданам «будет тяжело, как никогда тяжело». Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, но пообещал назвать все проблемы чуть позже.