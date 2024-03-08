«Космическое» превосходство ВС России напугало украинского генерала Генерал Кривонос: превосходство обороны ВС РФ можно оценить из космоса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Укрепления, которые строят украинские военные, серьезно уступают по своей мощи оборонительным рубежам Вооруженных сил России, признал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос. В эфире YouTube-канала «Прямой» он отметил, что эту разницу можно увидеть даже из космоса.

Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты. <...> Они никому не верят, они просто включают спутник и проверяют. Смотрят, как у нас и как у россиян. К сожалению, не в нашу пользу эти выводы, — сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что сама проблема не является новой — генералы знали о ней последние десять лет, хотя и не уделяли ей должного внимания. Таким образом командование ВСУ упустило время, которое можно было потратить на приведение укреплений в надлежащее состояние, констатировал Кривонос.

Ранее ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что боевые действия на Украине вряд ли прекратятся, пока под контроль России не перейдут еще как минимум четыре крупных города. По его словам, речь идет о Харькове, Николаеве, Днепропетровске и Одессе.

Эксперт уверен, что уже к лету текущего года Украина потеряет порядка 20% территории. Этого не избежать, если Киев не прекратит слушать западные правительства, считает бывший разведчик.