Кошмар перед Рождеством: коронавирус-мутант отрезал Британию от континента

Британцы готовились к последствиям «жёсткого» Brexit 1 января, но хаос пришёл на остров гораздо раньше. С полуночи 21 декабря был перекрыт тоннель под Ла-Маншем, один из самых оживлённых путей сообщения мира. Одновременно целый ряд государств заявили о запрете на авиасообщение с Соединённым Королевством. Причиной стал новый штамм коронавируса, который британский премьер-министр Борис Джонсон назвал на 70% заразнее ранее известных версий. Жители страны опасаются паники и дефицита в магазинах, а также перебоев с поставками вакцины.
С такими жёсткими ограничениями Британия не сталкивалась даже в период весенней волны локдаунов. На данный момент о запрете на въезд из этой страны заявили Франция, Нидерланды, Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Канада, Израиль, Турция и ряд других стран. Некоторые государства, как, например, Франция, приостановили сообщение с королевством лишь на 48 часов в попытке выиграть время для комплексного решения проблемы. Другие, как Нидерланды, не стали рисковать и ввели запрет как минимум до конца года. Россия объявила о приостановке авиасообщения с Лондоном с 22 декабря на одну неделю. Европейские лидеры договорились обсудить скоординированный ответ на новую угрозу 21 декабря.
Сильнее всего затронуло европейцев решение французских властей, так как львиная доля потока людей и товаров между островом и континентом происходит через тоннель под проливом Ла-Манш. Франция приостановила не только пассажирское сообщение с Британией, но и движение грузовых машин. В результате билеты на последний поезд Eurostar были раскуплены за час, а на пропускных пунктах в Кале и Дувре скопились огромные очереди из грузовиков, не успевших пересечь границу до введения запрета.
Премьер-министр Борис Джонсон 21 декабря созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить возможные перебои с поставками товаров первой необходимости. Вакцины от коронавируса также поставлялись в королевство с континента, поэтому сейчас обсуждается вариант их доставки военными самолётами из Бельгии. Владельцы магазинов тем временем боятся, что из-за закрытых границ и панических покупок их полки скоро опустеют.
Когда мы думали, что хуже уже быть не может, случилась ещё одна катастрофа, — рассказал газете The Sun источник в индустрии торговли. — Я опасаюсь за цепочки поставок супермаркетов. Больше всего беспокоят панические покупки. Цепочки держались весь этот год, но только благодаря тому, что люди вели себя разумно.
Ещё до пандемии британцы традиционно совершали больше покупок в период перед Рождеством. В этом году тенденция усилена стремлением запастись европейскими товарами до официального выхода страны из ЕС, намеченного на 1 января. Так что в сочетании с закрытием границ паника в магазинах выглядит вполне вероятной.
Новый штамм коронавируса был обнаружен в Британии ещё в сентябре, и к концу декабря 65% заражений в Лондоне пришлись на его долю. Учёные сходятся на том, что он гораздо заразнее предыдущего варианта вируса, но их мнения расходятся по поводу процентных соотношений. Цифра в 70% была озвучена Борисом Джонсоном, когда он объявлял о введении самого жёсткого уровня ограничений в Лондоне вечером 19 декабря. Этот анонс и стал формальным толчком для закрытия границ со стороны других государств, хотя известно, что «английский» штамм уже проник как минимум в Нидерланды, Данию и Австралию.
Специалисты считают, что в плане летальности новый вариант коронавируса не отличается от ранее известных, а разработанные вакцины, скорее всего, будут эффективны и против этой мутации. Однако скорость, с которой распространяется штамм, может переполнить больницы и привести к коллапсу систем здравоохранения.
Внезапное закрытие границ может иметь и политические последствия для Лондона. Представители Великобритании и Евросоюза до сих пор так и не смогли согласовать торговую сделку, позволяющую избежать высоких торговых пошлин. Переговоры об этом активно велись до сегодняшнего дня, и обе стороны не теряли надежды достичь компромисса до крайнего срока 1 января.
Однако теперь, когда и в Лондоне, и в Брюсселе больше озабочены борьбой с новым штаммом коронавируса, торговая сделка оказалась в подвешенном состоянии. Всё более вероятным выглядит сценарий, при котором нынешний хаос на границах с наступлением нового года плавно перетечёт в последствия так называемого жёсткого Brexit — то есть без соглашения о торговле.