Кошмар перед Рождеством: коронавирус-мутант отрезал Британию от континента

Британцы готовились к последствиям «жёсткого» Brexit 1 января, но хаос пришёл на остров гораздо раньше. С полуночи 21 декабря был перекрыт тоннель под Ла-Маншем, один из самых оживлённых путей сообщения мира. Одновременно целый ряд государств заявили о запрете на авиасообщение с Соединённым Королевством. Причиной стал новый штамм коронавируса, который британский премьер-министр Борис Джонсон назвал на 70% заразнее ранее известных версий. Жители страны опасаются паники и дефицита в магазинах, а также перебоев с поставками вакцины.

С такими жёсткими ограничениями Британия не сталкивалась даже в период весенней волны локдаунов. На данный момент о запрете на въезд из этой страны заявили Франция, Нидерланды, Германия, Италия, Австрия, Швейцария, Бельгия, Ирландия, Канада, Израиль, Турция и ряд других стран. Некоторые государства, как, например, Франция, приостановили сообщение с королевством лишь на 48 часов в попытке выиграть время для комплексного решения проблемы. Другие, как Нидерланды, не стали рисковать и ввели запрет как минимум до конца года. Россия объявила о приостановке авиасообщения с Лондоном с 22 декабря на одну неделю. Европейские лидеры договорились обсудить скоординированный ответ на новую угрозу 21 декабря.

Сильнее всего затронуло европейцев решение французских властей, так как львиная доля потока людей и товаров между островом и континентом происходит через тоннель под проливом Ла-Манш. Франция приостановила не только пассажирское сообщение с Британией, но и движение грузовых машин. В результате билеты на последний поезд Eurostar были раскуплены за час, а на пропускных пунктах в Кале и Дувре скопились огромные очереди из грузовиков, не успевших пересечь границу до введения запрета.

Премьер-министр Борис Джонсон 21 декабря созвал экстренное заседание кабинета министров, чтобы обсудить возможные перебои с поставками товаров первой необходимости. Вакцины от коронавируса также поставлялись в королевство с континента, поэтому сейчас обсуждается вариант их доставки военными самолётами из Бельгии. Владельцы магазинов тем временем боятся, что из-за закрытых границ и панических покупок их полки скоро опустеют.

Когда мы думали, что хуже уже быть не может, случилась ещё одна катастрофа, — рассказал газете The Sun источник в индустрии торговли. — Я опасаюсь за цепочки поставок супермаркетов. Больше всего беспокоят панические покупки. Цепочки держались весь этот год, но только благодаря тому, что люди вели себя разумно.

Xinhua/Han Yan/Global Look Press

Ещё до пандемии британцы традиционно совершали больше покупок в период перед Рождеством. В этом году тенденция усилена стремлением запастись европейскими товарами до официального выхода страны из ЕС, намеченного на 1 января. Так что в сочетании с закрытием границ паника в магазинах выглядит вполне вероятной.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Британии ещё в сентябре, и к концу декабря 65% заражений в Лондоне пришлись на его долю. Учёные сходятся на том, что он гораздо заразнее предыдущего варианта вируса, но их мнения расходятся по поводу процентных соотношений. Цифра в 70% была озвучена Борисом Джонсоном, когда он объявлял о введении самого жёсткого уровня ограничений в Лондоне вечером 19 декабря. Этот анонс и стал формальным толчком для закрытия границ со стороны других государств, хотя известно, что «английский» штамм уже проник как минимум в Нидерланды, Данию и Австралию.

Специалисты считают, что в плане летальности новый вариант коронавируса не отличается от ранее известных, а разработанные вакцины, скорее всего, будут эффективны и против этой мутации. Однако скорость, с которой распространяется штамм, может переполнить больницы и привести к коллапсу систем здравоохранения.

Silas Stein/dpa/Global Look Press

Внезапное закрытие границ может иметь и политические последствия для Лондона. Представители Великобритании и Евросоюза до сих пор так и не смогли согласовать торговую сделку, позволяющую избежать высоких торговых пошлин. Переговоры об этом активно велись до сегодняшнего дня, и обе стороны не теряли надежды достичь компромисса до крайнего срока 1 января.

Однако теперь, когда и в Лондоне, и в Брюсселе больше озабочены борьбой с новым штаммом коронавируса, торговая сделка оказалась в подвешенном состоянии. Всё более вероятным выглядит сценарий, при котором нынешний хаос на границах с наступлением нового года плавно перетечёт в последствия так называемого жёсткого Brexit — то есть без соглашения о торговле.