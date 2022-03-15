Косачев: Россия может остаться в ряде конвенций Совета Европы

Россия, в случае выхода из состава Совета Европы, может остаться в рамках тех конвенций организации, которые соответствуют её национальным интересам, в том числе такие как противодействие организованной трансграничной преступности и фальсификации лекарственных препаратов. Об этом рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ». Он добавил, что России не разрывает отношения «на 100%», а прекратит своё участие в «очевидно политизированных институтах» Совета, которые используются для давления на РФ.

Если и когда Россия выйдет из Совета Европы, мы, судя по тем дискуссиям, которые я слышу, будем прилагать усилия к тому, чтобы остаться в тех конвенциях СЕ, участие в которых отвечают нашим национальным интересам, — сказал сенатор.

Косачев заявил, что с выходом из состава Совета Европы Россия прекратит работу во всех его структурах, в том числе в Парламентской ассамблее (ПАСЕ). При этом наиболее вероятным вариантом развития событий является добровольный уход России из СЕ, без решения прочих участников организации.

Он уточнил, что Россия до конца текущего года формально останется членом СЕ, если объявит о выходе из состава организации в ближайшее время. В случае если это будет сделано в последние три месяца года, действие Устава СЕ на РФ продлится и на следующий год.

Об отказе России от дальнейшего участия в Совете Европы из-за продолжения недружественными странами ЕС линии на разрушение организации и общего гуманитарно-правового пространства в Европе заявили в МИД РФ 10 марта. В ведомстве считают, что НАТО и Евросоюз превращают Совет Европы в площадку для «заклинаний о превосходстве Запада».