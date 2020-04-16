Коронавирусом во Франции заразились уже 108,8 тыс. человек

https://static.news.ru/photo/4c96b1f6-800d-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niels Wenstedt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции увеличилось число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 на 2,6 тысячи человек. Общее число заболевших — 108 847 человек.

Генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что число жертв вируса в стране составляет 17 920 человек, более 11 тысяч умерли в медицинских учреждениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. После этой даты откроются детские сады и школы, но массовые мероприятия будут под запретом до середины июля.

Также власти страны приняли решение сократить число заключённых, за последний месяц в тюрьмах их стало меньше на 9923 человека. Это необходимо для предотвращения заражения осуждённых коронавирусной инфекцией.

NEWS.ru писал, что около 8 млн французов находятся в состоянии «частичной безработицы». Так называются специальные меры, введённые властями, по которым французам возмещают 84% суммы чистой зарплаты.