https://static.news.ru/photo/e0a5e802-6c31-11ea-a7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati /Global Look Press

В Букингемском дворце выявили коронавирус у одного из сотрудников. Больной мог контактировать с королевой страны Елизаветой II.

Она и её супруг принц Филипп самоизолировались в Виндзоре. Такую рекомендацию предписала Национальная служба здравоохранения. На данный момент на карантине также находятся сотрудники, которые контактировали с заболевшим. Диагноз был установлен 21 марта 2020 года, пишет РИА Новости.

На данный момент в мире выявлено более 310 тысяч больных. От заболевания скончались 13 тысяч человек. Выздороветь удалось 95 тысячам.

NEWS.ru ранее информировал, что коронавирус выявили во всех странах мира. Последним государством, где была обнаружена инфекция, стала Черногория.