https://static.news.ru/photo/a4b64d6c-6125-11ea-9fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все учреждения культуры, в том числе римская выставка Рафаэля, закрыты в Италии из-за распространения коронавируса, заявил министр культуры страны Дарио Франческини.

С сегодняшнего дня в Италии будут закрыты кино, театры, музеи, отменены концерты. Это — тяжёлый выбор, — заявил министр.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ужесточил карантинные меры в северной области Ломбардия, в 14 провинциях городов, включая Венецию, и в четырёх областях — Эмилия-Романья, Пьемонт, Венето, Марке. Жители этих районов не могут выезжать за пределы места жительства, всем остальным запрещено въезжать туда, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Италии зарегистрировано более 5 тысяч инфицированных, их число постоянно увеличивается. Умерли 233 человека, поправились — менее 600.

NEWS.ru писал, что в России, по данным на 8 марта, число случаев коронавируса остаётся неизменным. Накануне COVID-19 подтвердили у ещё четырёх россиян, которые вернулись из Италии.

Всего в мире насчитывается более 106 тысяч заболевших, 3,5 тысячи умерли, около 60 тысяч выздоровели.