Пандемия коронавируса COVID-19 остаётся не только одной из главных мировых угроз, но и серьёзным политическим фактором. Разыграть эту карту каждая страна старается по-своему. Так, например, Сербия, где на данный момент подтверждено несколько тысяч случаев заражения, внезапно стала ареной политического противостояния России, Евросоюза и... Китая. Причём мотивация действий у каждой из сторон разная.

Сербия одна из первых среди европейских государств ввела достаточно жёсткие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Ещё 11 марта, когда число заражённых в стране составляло лишь семь человек, власти республики приняли решение о запрете массовых мероприятий. Через четыре дня президент Александр Вучич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Вскоре был установлен комендантский час для пожилых (старше 65 лет) людей — наиболее уязвимой категории населения. Тем не менее эти и другие ограничения не привели к сиюминутному улучшению ситуации: к 14 апреля на сербской территории зарегистрировано уже более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом, а по меньшей мере пять человек скончались от вызванного COVID-19 заболевания.

Александр Вучич приветствует членов китайской медицинской бригады Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

В этих условиях активную поддержку страна получает из-за рубежа. Однако главную роль, как считают в Белграде, играет в этом вовсе не Евросоюз, кандидатом на вступление в который Сербия является на протяжении уже восьми лет. К спасению республики от эпидемии активно подключились в первую очередь Россия и Китай.

Из КНР в сербскую столицу прибыло уже несколько самолётов со специалистами, медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Как сообщает британское издание The Guardian, президент Вучич был настолько растроган, что в знак благодарности поцеловал китайский флаг. А на одном из рекламных щитов Белграда можно увидеть фотографию руководителя Китая Си Цзиньпина с подписью «Спасибо, брат Си!».

Мотивация Китая легко объяснима: преодолев вспышку в Ухани, откуда началась эпидемия, переросшая в пандемию, власти КНР теперь всячески стремятся улучшить собственный имидж, ведь многие винят именно их в распространении коронавируса. Достаточно вспомнить, что в суды США и Израиля уже подано несколько коллективных исков с обвинениями в адрес Пекина в общей сложности на триллионы долларов. Даже если они не будут удовлетворены, китайское руководство всё равно заинтересовано в том, чтобы свести подобные инциденты в будущем к минимуму. Второй фактор исключительно экономический. Гуманитарная помощь от Китая Сербии и рост взаимного доверия вполне могут сказаться на увеличении товарооборота между двумя странами.

Белград Xinhua/Global Look Press

Россия, разумеется, также не осталась в стороне от проблем братской страны. Москва, как и Пекин, направила в Белград несколько самолётов со специалистами и оборудованием. Для Кремля, впрочем, такое поведение принципиально важно. У российского руководства в Европе не столь много союзников: к таковым можно отнести Белоруссию, поведение лидера которой зачастую непредсказуемо, и, например, Молдавию, где РФ и Запад пока действуют сообща. В этих условиях Сербия, стоящая на перепутье между присоединением к Евросоюзу и сохранением статус-кво, для Москвы является одним из приоритетных направлений использования «мягкой силы».

Разумеется, этого не могут не замечать и в ЕС. Делегация Евросоюза в Белграде в ответ на критику сербского руководства отметила, что за последние два десятилетия республике было безвозмездно предоставлено более €200 млн (и ещё €250 млн — кредитами) для усовершенствования местной медицинской инфраструктуры. Также Брюссель согласовал выделение ещё €93 млн на борьбу с коронавирусом.

Впрочем, вся эта помощь, предоставляемая ЕС в рутинном и часто не получающем огласки порядке, видимо, не производит впечатления на сербов. Даже опрос, проведённый в прошлом декабре, показал, что большинство граждан страны считают именно Китай и Россию главными «спонсорами» Сербии, хотя по факту Евросоюз предоставил куда больше средств. Однако и у Брюсселя вариантов проявить себя сейчас не так много. Ведущие страны ЕС сами попали под мощнейший удар коронавируса, поэтому распылять ресурсы на помощь странам, лишь претендующим на вступление в сообщество, тяжело.

К чему это приведёт в долгосрочной перспективе, пока неясно. Общественное мнение в Сербии сложно назвать однородным: идея вступления в ЕС не пользуется 100-процентной поддержкой. Поэтому вполне вероятно, что если Брюссель не сможет в медийном плане обойти Китай и Россию, республика для Евросоюза будет потеряна.