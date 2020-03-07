https://static.news.ru/photo/f7f7261c-609a-11ea-a3da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/ La Presse/Global Look Press

Власти Италии сообщили новые данные по коронавирусу в стране. За прошедшие сутки заболевание унесло жизни 36 человек.

Общее число заражённых составляет 5,8 тысяч человек. От болезни скончались 233 пациента. Такой доклад предоставил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Причиной стремительного распространения болезни власти Италии считают сложность симптомов. Врачам не удаётся выявить заболевание на ранних стадиях.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте в Неаполе. Американский солдат заразился COVID-19. По словам представителей командования ВС США, это первый случай в рядах вооружённых сил.