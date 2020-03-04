Власти Италии сообщили о 107 людях, которые скончались от коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 — вторых по сравнению со вчерашним днем, — сказал он.
На сегодняшний день в Италии закрыли все образовательные учреждения из-за коронавируса. Их деятельность приостановлена до середины марта.
NEWS.ru сообщал ранее об одном из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA). Он вернулся из Италии, где заразился коронавирусом.
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