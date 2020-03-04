https://static.news.ru/photo/d7cfa5e8-5e3e-11ea-9b1c-fa163e074e61_660.jpg Анджело Боррелли Фото: Alberto Cattaneo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Италии сообщили о 107 людях, которые скончались от коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

107 умерли, 2706 заразились, на 28 больше первых и 443 — вторых по сравнению со вчерашним днем, — сказал он.

На сегодняшний день в Италии закрыли все образовательные учреждения из-за коронавируса. Их деятельность приостановлена до середины марта.

NEWS.ru сообщал ранее об одном из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA). Он вернулся из Италии, где заразился коронавирусом.