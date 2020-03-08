https://static.news.ru/photo/b51791a2-6238-11ea-b9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель лондонской больницы Святого Хельера рассказал, что пятый человек в Великобритании умер от коронавируса. По его словам, пациент находился в крайне тяжёлом состоянии.

Умершему было больше 70 лет, передаёт Sky News. Кроме того, у него имелся ряд заболеваний, текущих продолжительное время.

Мы можем подтвердить, что, к сожалению, сегодня пациент, которому было больше семидесяти лет и который находился в очень тяжёлом состоянии из-за целого ряда уже долго имевшихся у него заболеваний, скончался, — подчеркнул представитель госпиталя.

Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде зарегистрирован первый случай смерти в результате инфицирования новым типом коронавируса.

Коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.

Всего число заражённых превысило 110 тысяч.