Представитель лондонской больницы Святого Хельера рассказал, что пятый человек в Великобритании умер от коронавируса. По его словам, пациент находился в крайне тяжёлом состоянии.
Умершему было больше 70 лет,
Мы можем подтвердить, что, к сожалению, сегодня пациент, которому было больше семидесяти лет и который находился в очень тяжёлом состоянии из-за целого ряда уже долго имевшихся у него заболеваний, скончался, — подчеркнул представитель госпиталя.
Ранее NEWS.ru писал, что в Канаде зарегистрирован первый случай смерти в результате инфицирования новым типом коронавируса.
Коронавирус продолжает распространяться по миру. В настоящее время заболевание зарегистрировано в 101 стране мира. За последние сутки первые случаи заражения были зафиксированы в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах и на французском карибском острове Мартиника.
Всего число заражённых превысило 110 тысяч.
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