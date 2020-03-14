Распространение коронавируса в Германии влияет не только на жизнь обычных людей, но и на политиков: Христианско-демократический союз (ХДС) объявил о переносе на неопределённый срок съезда партии, на котором планировалось выбрать нового лидера. Такой шаг может ещё сильнее ослабить позиции правящей политической силы, переживающей последствия скандала в Тюрингии.

Предпосылкой для отмены запланированного на 25 апреля в Берлине съезда стало заявление главы Минздрава ФРГ и бывшего претендента на кресло председателя ХДС Йенса Шпана, в котором он призвал отменить все мероприятия численностью более тысячи человек. По его мнению, это поможет остановить распространение COVID-19 в стране. По стечению обстоятельств христиан-демократы насчитывают в своих рядах 1001 человека. При этом даже если их было бы чуть меньше, с учётом людей, задействованных в организации съезда, в заданные рамки уложиться бы не удалось.

О том, что данное мероприятие будет отменено впервые, написало издание Bild со ссылкой на собственные источники. Позже информацию подтвердила и пока ещё действующий председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК).

На фоне актуальных прогнозов по распространению COVID-19 запланированный на 25 апреля съезд не состоится. Я буду рекомендовать федеральному правлению перенести съезд и провести его, когда позволит эпидемиологическая ситуация, — заявила она.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что решение было согласовано со всеми официальными лицами и кандидатами на пост председателя. По её словам, в текущих условиях важна «сначала страна, потом партия».

FÃ¼r die @CDU ist klar: Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat fÃ¼r uns Vorrang vor allem anderen. Deshalb wird der CDU-Parteitag am 25. April nicht stattfinden kÃ¶nnen. Ich werde dem Bundesvorstand daher heute empfehlen, diesen zu verschieben. https://t.co/i5ndNGZzfx — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) March 12, 2020

Тем не менее ослабление позиций ХДС после февральских событий может сказаться как на текущих позициях канцлера Ангелы Меркель, так на политических перспективах партии в ходе парламентских выборов 2021 года. 10 февраля АКК заявила, что она больше не может оставаться председателем фракции и не будет бороться за пост канцлера в 2021 году. Пробыв во главе ХДС менее двух лет, преемница Меркель вынуждена была заявить об уходе после скандала на земельных выборах в Тюрингии. Там местное отделение партии пошло на сделку с нерукопожатной «Альтернативой для Германии» и Свободно-демократической партией Германии (СвДП) вопреки указаниям центра, чтобы привести к власти компромиссного кандидата в премьер-министры. Политический прецедент вызвал волну критики на федеральном уровне, по стране прокатились протесты, результаты голосования пришлось аннулировать. В итоге АКК признала провал своих попыток объединить фракцию и назначила выборы нового председателя, оставив за собой пост главы Минобороны государства.

Очевидно, после объявления о переносе съезда Крамп-Карренбауэр придётся задержаться на посту председателя партии несколько дольше. Затянувшаяся неопределённость может негативно сказаться на позициях христиан-демократов по нескольким причинам. Во-первых, оппонентам непонятно, как выстраивать отношения с политическим объединением, во главе которого стоит фигура, которая в какой-то момент уйдёт. Во-вторых, под вопросом находится и дальнейший курс ХДС. Один из трёх претендентов на лидерство — ярый противник политики Ангелы Меркель Фридрих Мерц. Его популярность значительно выше, чем у премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета, провозгласившего курс на преемственность, или главы комитета бундестага по международной политике Норберта Рёттгена. В случае победы Мерца ХДС, вероятно, ожидает разворот вправо, а главное — у победившего останется мало времени, чтобы подготовить христиан-демократов к следующим парламентским выборам.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Промедление с избранием нового председателя ХДС может вызвать критику со стороны лидера сестринской партии Христианско-социального союза (ХСС), а именно — премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера. ХСС традиционно идёт на выборы в бундестаг в блоке с ХДС и пользуется большой популярностью в Баварии. Не исключено, что партия может начать давить на «большого брата», чьё положение вызывает опасение: ХСС не нужен проигрыш в 2021 году.

Наконец, неопределённость с будущим ХДС, возможно, скажется и на самой Меркель. Союзники по правящей коалиции Социально-демократическая партия Германии вправе требовать от канцлера политических преференций. Ситуация вокруг ХДС влияет и на восприятие проводимого курса на международной арене: кризис в стране, играющей ведущую роль в Европе, может сильно понизить её авторитет.