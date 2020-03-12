https://static.news.ru/photo/993e4530-648f-11ea-83e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guido Schiefer/www.imago-images.de/Global Look Press

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после Brexit, которые должны были пройти на следующей неделе в Лондоне, отменены из-за пандемии коронавируса.

Новая дата переговоров не сообщается, передаёт агентство France-Presse со ссылкой на источники.

Ранее NEWS.ru писал, что переговоры должны были состояться 18–20 марта. На сохранении нынешних сроков настаивал Лондон. В частности, глава секретариата правительства Майкл Гоув назвал «животрепещущим вопросом» перспективу проведения переговоров строго по плану. Он напомнил, что продления переговоров с Евросоюзом не будет.

В свою очередь Брюссель рекомендовал сотрудникам европейских ведомств проводить встречи только в случае крайней необходимости. Приоритет предложено было отдавать видеосвязи, а работать настоятельно советуют из дома.