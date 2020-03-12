Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после Brexit, которые должны были пройти на следующей неделе в Лондоне, отменены из-за пандемии коронавируса.
Новая дата переговоров не сообщается,
Ранее NEWS.ru писал, что переговоры должны были состояться 18–20 марта. На сохранении нынешних сроков настаивал Лондон. В частности, глава секретариата правительства Майкл Гоув назвал «животрепещущим вопросом» перспективу проведения переговоров строго по плану. Он напомнил, что продления переговоров с Евросоюзом не будет.
В свою очередь Брюссель рекомендовал сотрудникам европейских ведомств проводить встречи только в случае крайней необходимости. Приоритет предложено было отдавать видеосвязи, а работать настоятельно советуют из дома.
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