https://static.news.ru/photo/9abd2dc6-6233-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Ирландские власти отменили парады в честь главного национального праздника — Дня святого Патрика. В правительстве республики указали на угрозу распространения коронавируса.

Большие торжества планировали провести в Дублине, Корке, Уотфорде и других городах 17 марта. Святой Патрик — небесный покровитель страны, один из ирландских символов.

По информации ТАСС, в стране обнаружили 21 заразившегося новым коронавирусом COVID-19. Специальный комитет правительства Ирландии по борьбе с эпидемией решил отказаться от грядущих массовых мероприятий, чтобы не усугубить ситуацию.

Как писал NEWS.ru, эпидемия вспыхнула в китайском городе Ухань и с конца 2019 года коронавирусом заразились 111 тысяч человек, при этом более 80 тысяч — в КНР. Другими лидерами по распространению болезни стали Южная Корея, Иран и Италия.

Погибли около 4 тысяч заразившихся COVID-19, в основном — люди старше 50 лет. Выздоровели 62,1 тысячи инфицированных.