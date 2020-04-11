Каждый сам за себя: в Сербии рассказали, как коронавирус разобщил Европу

https://static.news.ru/photo/9268cdc6-7bf9-11ea-9869-fa163e074e61_660.jpg Ивица Дачич Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Европейский союз, столкнувшийся с пандемией коронавируса, утратил единство и общую политическую позицию. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

При этом он отметил, что члены Евросоюза до сих пор не могут прийти к соглашению о фонде помощи для устранения экономических последствий.

Когда Италии была нужна помощь, Германия и некоторые другие страны сконцентрировались на национальных вопросах и запретили вывоз медицинской помощи в Италию. Сербию и остальные страны-кандидаты на членство в ЕС никто даже не вспоминает, — приводит слова Дачича ТАСС.

Исходя из сложившейся ситуации, высказал мнение глава сербского МИД, страна вынуждена самостоятельно заботиться о своих интересах.

Тем не менее, государство присоединилось к обращению государств-кандидатов на вступление в Евросоюз с просьбой отменить запрет на ввоз медоборудования и лекарств из ЕС. Ответ Еврокомиссии ожидается на следующей неделе, сообщил Дачич.

По состоянию на 11 апреля в Сербии инфицированы более 3,1 тысячи человек, из них 71 пациент погиб. Страна полностью закрыла границы, ввела чрезвычайное положение и комендантский час.

В мире в общей сложности заразились 1,7 млн человек, более 102,9 тысячи погибли, порядка 378,2 тысячи выздоровели.