https://static.news.ru/photo/48608b1c-57ad-11ea-9e07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberico/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на юге Италии. Опасное заболевание было обнаружено у итальянки, приехавшей в Палермо из северного города Бергамо.

Женщину госпитализировали в больницу Червелло, все контактировавшие с ней помещены на карантин, сообщил телеканал TGCom24.

По последним данным, количество умерших от коронавируса в Италии возросло до семи человек. Все скончавшиеся в результате заболевания — пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем. В общей сложности в Италии выявлено более 230 случаев заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за быстрого распространения коронавируса в стране были приостановлены съёмки седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима». Меры предосторожности приняты, чтобы обезопасить актёров и съёмочную группу. Продолжение франшизы готовились снимать в течение трёх недель в Венеции.