https://static.news.ru/photo/5363fdc2-5a3d-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga via www.imago-images.de/Global Look Press

Страны Еврозоны уже сейчас ощущают на себе экономические последствия эпидемии коронавируса. Об этом 28 февраля заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

Возник новый риск. Он негативно влияет на экономики наших стран. Кажется, что это временно. Но эффект ощущается уже сейчас, — цитирует его слова Reuters.

Сентено добавил, что максимум внимания в среднесрочной и долгосрочной перспективе нужно обращать на показатели в Италии и поддерживать стратегию экономического роста этого государства.

Ранее NEWS.ru писал, что биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ — на 4,61%, до 8566,48 пункта. Такое же сильное понижение фиксируется и на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 потерял 3,4% и опустился до отметки 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, до 6796,40 пункта. Важнейший фондовый индекс Германии, индекс DAX, снизился на 3,19%, до 12 367,46, а главный фондовый индекс Франции, CAC 40, просел на 3,32%, до 5495,60 пункта.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.