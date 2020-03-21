https://static.news.ru/photo/3df4598e-6ba7-11ea-9104-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shang Hao/Global Look Press

Тесты жены финского экс-лидера Мартти Ахтисаари Ээвы дали положительный результат на COVID-19. Об этом сообщила канцелярия действующего главы страны Саули Ниинистё.

У госпожи Ээвы Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Она чувствует себя хорошо. Сам экс-президент Ахтисаари здоров, у него не обнаружено симптомов коронавирусной инфекции, — цитирует сообщение телеканал МТВ3.

Мартти Ахтисаари возглавлял Финляндию с 1994 по 2000 год. Вместе с супругой он посетил концерт, посвящённый 8 Марта, в Доме музыки в Хельсинки.

После этого телеканал сообщил о нескольких заразившихся на этом мероприятии. Среди гостей также были и экс-президент Тарья Халонен, руководившая Финляндией с 2000 по 2012 год, а также супруга ещё одного бывшего руководителя страны, ныне покойного Мауно Койвисто, который занимал эту должность с 1982 по 1994 год. Все они здоровы, подтвердили в канцелярии.

В субботу в Финляндии число заразившихся коронавирусом взлетело с 71 до 521. 19 марта страна закрыла границы, а также перешла на дистанционное обучение школьников, оставив при этом работать детские сады. Родителям, однако, рекомендовали не водить туда детей. На улице при этом жителям страны запрещено собираться в группы более десяти человек.

Как писал NEWS.ru, 21 марта в Финляндии врачи зафиксировали первую смерть пациента, заражённого коронавирусом нового типа.