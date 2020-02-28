Готовящиеся самые масштабные за последние 25 лет учения НАТО «Defender Europe 2020» могут оказаться под угрозой из-за распространения коронавируса. Германия, в которой планируется расположить логистический штаб, уже заявила о начинающейся в стране эпидемии. В случае, если вирус COVID-2019 распространится на территории центральной Европы, планы по проведению учений могут измениться.

«Defender Europe 2020» поражает своими масштабами: 37 тыс. военнослужащих США и их союзников, 20 тыс. единиц военной техники. Пройдут учения на территории десяти европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Главная задача — отработать оперативную переброску войск США в восточную Европу. Основные действия развернутся на территории Польши, именно туда направят 20 тыс. американских военных и 13 тыс. единиц техники. Логистический центр разместится в Германии.

Активная фаза переброски войск должна начаться в марте, однако в планы может вмешаться распространение коронавируса в странах Европы. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан 27 февраля заявил о начале эпидемии коронавируса в ФРГ. По состоянию на 28 февраля в стране насчитывается более 30 инфицированных, ещё около 1000 людей на карантине. По данным немецкого таблоида Bild, в рамках мер предосторожности была оцеплена авиабаза Кельн-Ван, — после того, как у одного из военнослужащих обнаружили признаки коронавируса.

В Польше госпитализированы 47 человек с подозрением на COVID-2019, ещё 55 — на карантине, заявил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский; 1570 человек находятся под наблюдением.

Ситуацию с распространением коронавируса в Европе уже обсуждали и в Вашингтоне. Так, на слушаниях в комитете Сената по делам вооружённых сил 25 февраля глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения безопасности американских военных .

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Мы ограничили поездки в определенные зоны (в Европе — NEWS.ru), и мы требуем, чтобы все прибывающие военные рейсы проходили проверку на предмет вируса, — заявил он.

По словам Уолтерса, речь шла прежде всего об Италии, однако и в Германии может возникнуть подобная необходимость. ФРГ — страна с наибольшим военным присутствием США в Европе. На её территории дислоцированы 33 тыс. американских солдат. Пока, как отметил Уолтерс, все основные военные объекты США в Германии продолжают работу в штатном режиме. Однако медики внимательно следят за ситуацией, и командование готово принять меры в любой момент, если число заражённых будет расти.

Уже в ближайшие дни через немецкую территорию по трём маршрутам — из Бремерхафена через Берлин, из Аахена через Франкфурт-на-Одере и из Мангейма через Гёрлиц — должны потянуться военные конвои в сторону Польши. Четыре тысячи немецких военнослужащих также должны направиться в соседнюю страну.

Планы по переброске войск начали беспокоить экспертов по инфекционным заболеваниям, которые считают, что операция «Defender Europe 2020» не только несёт в себе риск заражения её участников, но и может повлечь за собой ускоренное распространение эпидемии в Европе.

Ранее США уже закрыли свою крупнейшую военную базу за пределами страны — в Южной Корее, — после того, как подтвердилось, что два работавших на объекте сотрудника оказались инфицированы. Из-за этого южнокорейский объединенный комитет начальников штабов сообщил, что совместные командно-штабные учения с американцами отложены.

Как отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, учения «Defender Europe 2020» из-за распространения коронавируса также могут быть перенесены, либо понижены до командно-штабных.