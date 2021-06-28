Коронавирус нашли у четырёх привитых пассажиров рейса Москва — Афины

У четверых россиян, которые прилетели из Москвы в Афины, обнаружили коронавирусную инфекцию, хотя у них с собой был сертификат о сделанной прививке. Об этом сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.

Все пассажиры самолёта прошли экспресс-тест на коронавирус. У четырёх человек оказался положительный результат. Их поместили на карантин. При этом сертификаты о вакцинации были настоящими.

Раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей. Сейчас сразу у четырёх человек, — подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что власти Греции приняли постановление, согласно которому россияне обязаны проходить ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус на границе. Туристы будут находиться в контрольной зоне на въезде до тех пор, пока не получат результаты теста. Изменения вступят в силу 30 июня. В Греции считают, что эти меры снизят риск распространения коронавируса. Решение распространяется на лиц старше 12 лет.