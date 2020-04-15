Спустя год после пожара, который уничтожил крышу, шпиль и часть декора собора Парижской Богоматери, судьба «сердца Парижа» по-прежнему не определена. Президент Эммануэль Макрон уверен, что восстановить один из символов французской столицы удастся до Олимпийских игр 2024 года. Тем не менее эксперты опасаются, что приостановка реставрации собора из-за коронавируса может привести к разрушению конструкций.

Реставрационные работы Нотр-Дама были остановлены 16 марта, когда Париж ввёл режим самоизоляции из-за пандемии. После продления Макроном общенационального карантина до 11 мая шансы выполнить восстановительные работы в пятилетний срок достаточно низкие. Ещё до распространения вируса эксперты называли эти планы нереалистичными, теперь же количество скептиков стремительно растёт.

Julien Mattia/Global Look Press

Однако генерал Жан-Луи Жоржелен, отвечающий за реконструкцию средневекового собора, всё ещё утверждает , что частичное завершение реконструкции к 2024 году возможно.

Если каждый засучит рукава, а работа будет хорошо спланирована, вполне возможно, возвращение собору статуса места поклонения за пятилетний период перестанет быть невыполнимой задачей, — заявил он.

Куратор реконструкции Нотр-Дама признаёт, что окончательное возвращение собору прежнего облика потребует гораздо больше времени, а к 2024 году его шпиль точно не будет восстановлен. Однако в конце января 2020-го, выступая перед сенатом, генерал был более пессимистичен: он утверждал , что под вопросом даже сама возможность восстановления католического храма, а какая-либо конкретика по срокам появится только после полноценной оценки его состояния реставраторами.

Mark Hertzberg/Global Look Press

Для этого им нужен доступ к своду Нотр-Дама, что будет возможно только после демонтажа строительных лесов, которые были установлены ещё до пожара, но были повреждены огнём, и уборки свинцовой пыли. Критическое состояние деформированных строительных конструкций— большая проблема, которую планировалось решить к июню 2020 года: чем дольше леса остаются на месте, тем выше риск обрушения храма, поскольку они давят на его своды.

Пока строительные леса остаются на месте, существует 50% вероятность того, что собору будет нанесен ещё больший ущерб, — сказал священник Нотр-Дама Брис де Малерб.

Линдси Кук, специалист по средневековому искусству и архитектуре Вассар-колледжа, в интервью СМИ также отмечает хрупкость состояния собора и указывает на негативные последствия в случае дальнейшего простоя.

Christophe Morin via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press