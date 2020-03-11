Запланированные переговоры по отношениям Европейского союза и Великобритании после Brexit пока не отменены. Тем не менее, стороны рассматривают их целесообразность на фоне вспышки коронавируса.
Переговоры должны состояться 18-20 марта в британской столице. Переносить ли их, участники решат в ближайшие дни, сообщают Bloomberg и BBC со ссылкой на источники.
На сохранении нынешних сроков настаивает Лондон. В частности, глава секретариата правительства Майкл Гоув назвал «животрепещущим вопросом» перспективу проведения переговоров строго по плану. Он напомнил, что продления переговоров с Евросоюзом не будет.
В свою очередь, Брюссель рекомендует сотрудникам европейских ведомств проводить встречи только в случае крайней необходимости. Приоритет предложено отдавать видеосвязи, а работать настоятельно советуют из дома.
Вместе с тем, как отмечает «Интерфакс», если обе стороны, как и было заявлено, в скором времени представят проекты соглашений по Brexit, то Лондон и Брюссель будут заняты их изучением, и необходимости в совместных переговорах пока не будет.
Переговоры должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда завершится срок переходного периода.
Ранее NEWS.ru писал, что после выхода из Европейского союза в Великобритании начнут выдавать паспорта старого образца — вместо нынешних красно-бордовых синие с золотым тиснением. Таковыми они были до вступления страны в ЕС.
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