https://static.news.ru/photo/43ba0618-63ad-11ea-8811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запланированные переговоры по отношениям Европейского союза и Великобритании после Brexit пока не отменены. Тем не менее, стороны рассматривают их целесообразность на фоне вспышки коронавируса.

Переговоры должны состояться 18-20 марта в британской столице. Переносить ли их, участники решат в ближайшие дни, сообщают Bloomberg и BBC со ссылкой на источники.

На сохранении нынешних сроков настаивает Лондон. В частности, глава секретариата правительства Майкл Гоув назвал «животрепещущим вопросом» перспективу проведения переговоров строго по плану. Он напомнил, что продления переговоров с Евросоюзом не будет.

В свою очередь, Брюссель рекомендует сотрудникам европейских ведомств проводить встречи только в случае крайней необходимости. Приоритет предложено отдавать видеосвязи, а работать настоятельно советуют из дома.

Вместе с тем, как отмечает «Интерфакс», если обе стороны, как и было заявлено, в скором времени представят проекты соглашений по Brexit, то Лондон и Брюссель будут заняты их изучением, и необходимости в совместных переговорах пока не будет.

Переговоры должны завершиться до 31 декабря 2020 года, когда завершится срок переходного периода.

Ранее NEWS.ru писал, что после выхода из Европейского союза в Великобритании начнут выдавать паспорта старого образца — вместо нынешних красно-бордовых синие с золотым тиснением. Таковыми они были до вступления страны в ЕС.