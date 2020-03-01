https://static.news.ru/photo/f55a36c0-5bd5-11ea-ad36-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Hicken, via imago-images.de/Global Look Press

Первые три случая инфицирования коронавирусом зарегистрированы в Чехии. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Двое больных были госпитализированы в больницу Праги, один — в лечебное учреждение города Усти-над-Лабем.

Один из заболевших вернулся в столицу после стажировки в одном из университетов в Италии. Второй пациент пражской больницы — американка, которая учится в Милане. Тот больной, который находится в больнице города Усти-над-Лабем, приехал из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте, — цитирует РИА Новости главу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 86 983 человека — большая часть в Китае, умерли 2978 человек, вылечились 42 139.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.