Вспышки коронавируса заставили власти Польши и Чехии закрыть целый ряд угольных шахт на карантин. Они уверяют, что через три недели горняки смогут вернуться к работе, однако аналитики предупреждают, что некоторые шахты могут так и не открыться. Евросоюз давит на своих восточноевропейских членов, заставляя их отказаться от загрязняющего окружающую среду угля. Остановка работы шахт может стать последним гвоздём в гроб когда-то процветавшей индустрии.

Польский угольный регион Селезия оказался эпицентром эпидемии коронавируса в стране: на него приходится около трети всех случаев заражения. Местом распространения болезни стали шахты, так как их рабочие вынуждены трудиться в тесных и плохо вентилируемых пространствах. Примерно 20% заражённых COVID-19 в Польше — это шахтёры. Ситуация вынудила польского вице-премьера Яцека Сасина анонсировать закрытие на три недели 12 шахт, принадлежащих компаниям PGG и JSW.

За эти три недели все инфицированные — а 97% из них не имеют симптомов — выздоровеют и больше не смогут никого заражать, — уточнил Сасин.

Ранее аналогичное решение было принято в Чехии, где закрылись шахты в Моравско-Силезском крае. Профсоюзы горняков выступали резко против этого шага: они боятся, что карантин добьёт их индустрию, и без того находящуюся в кризисе. Они направили письмо с категоричным требованием немедленно возобновить работу премьер-министру Матеушу Моравецкому, однако власти своего решения не изменили. Чтобы успокоить недовольство шахтёров, им предложили выплатить 100% зарплаты за вынужденный отпуск. Другие трудящиеся в Польше могут надеяться на компенсацию только 80% своей зарплаты, потерянной из-за пандемии, и то не всегда.

Jacek Sopotnicki/Global Look Press

Но шахтёры беспокоятся не столько за свои зарплаты, сколько за рабочие места. Эксперты предупреждают, что некоторые шахты могут не возобновить работу после карантинного периода. Не секрет, что европейская угольная индустрия находится в кризисе, и временная заморозка части месторождений может быть использована как предлог их полного закрытия.

Нельзя просто оставить эти шахты на три недели, а потом возобновить работу, — приводит Politico слова главы польского аналитического центра «Форум энергии» Джоанны Мачковяк-Пандеры. — Во время этого периода могут произойти тектонические изменения. Эти объекты и без того были в плохом состоянии, поэтому остаётся неясным, сможет ли кто-нибудь туда вернуться.

Польша — единственное государство Европейского Союза, которое не подписалось под обещанием достичь нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 году. Уголь важен и для Чехии, треть электроэнергии которой обеспечивается из этого источника, однако для Польши эта цифра составляет 80%. Поэтому она долгое время является одним из немногих адвокатов угля в ЕС.

Но в последние годы даже правящая консервативная партия «Право и справедливость» под давлением Брюсселя и защитников окружающей среды пообещала инвестировать в возобновляемые источники энергии. Сразу несколько компаний, в том числе государственные Enea and Energa, в мае отказались от участия в проекте строительства угольной электростанции в городе Остроленка. Ведётся дискуссия о её переводе на более экологически чистый природный газ.

По восточноевропейской угольной индустрии также ударило падение спроса на электроэнергию на фоне коронавируса — те же факторы, из-за которых подешевела нефть. Отрицательно сказывается на секторе и то, что угольная промышленность в Польше остаётся довольно дорогой, и импортировать заграничное топливо зачастую дешевле. Шахтёрские профсоюзы годами борются за запрет импорта угля, но пока безрезультатно.

Упадок восточноевропейских производителей и заморозка некоторых месторождений может сыграть в пользу России, которая наряду с Австралией считается одним из крупнейших экспортёров угля в мире. Согласно недавно одобренной Энергетической стратегии РФ до 2035 года, наша страна планирует поставлять уголь в Азию, а также диверсифицировать экспортные потоки за счёт Африки.