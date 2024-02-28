Образцовый наследник: почему принц Уильям популярнее своего отца Карла III

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III с семьей

Английский король Карл III готовится задействовать механизм престолонаследия, несмотря на то что сам был коронован меньше года назад. Король начал этот процесс, узнав несколько недель назад о своем онкологическом заболевании. Согласно акту о престолонаследии, составленному 300 лет назад, корона должна перейти к его старшему сыну Уильяму. Что известно о главном претенденте на английскую корону? Как относятся к принцу подданные? Об этом — в материале NEWS.ru

Какой недуг может заставить короля покинуть престол

Король Великобритании Карл III, как пишет издание Daily Mirror, не планировал обсуждать вопросы наследия престола еще по меньшей мере 10 лет. Все изменилось, когда в начале февраля король узнал свой диагноз, обследуясь в больнице по другому поводу. В Букингемском дворце заявили, что Карл решил обнародовать свой диагноз (увеличена простата), чтобы не допустить кривотолков и оказать моральную поддержку тем, кто уже борется с раком. Король надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули во дворце.

Как рассказал британскому изданию эксперт по королевской семье Том Квинн, поспешность короля говорит о том, что ситуация с заболеванием Карла «опаснее, чем нас заставляли верить».

«Чиновники предполагали, что Карл останется здоровым по крайней мере до того, как ему перевалит за 80, прежде чем потребуется начать планирование престолонаследия, но на самом деле оно уже началось», — отметил Квинн.

Стало известно, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля. Наследник был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы заменить отца на некоторых мероприятиях, пока тот был на обследовании. По мнению Квинна, Уильям к этой роли вполне готов.

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Король Великобритании Карл III

Какие сведения скрывали во дворце от принца Гарри

Карл и его советники были сосредоточены на том, чтобы информация о подготовке не стала достоянием гласности и не дошла таким образом до опального младшего сына Гарри. Придворные опасались, что он может тут же дать прессе негативные комментарии по этому поводу. Во дворце считают, что принц Гарри чувствует себя униженным до сих пор. «Логичным для него будет сразу побежать к журналистам», — рассказал эксперт.

Но не менее категоричной остается позиция старшего брата. Как пишут английские издания, Уильям показывает всем своим видом, что не допустит возвращения Гарри в Лондон. Карл III, напротив, давал понять, что был бы рад примирению в семье.

Гарри находится лишь на пятом месте в списке потенциальных монархов, за ним стоят в очереди его сын и дочь от актрисы Меган Маркл. Они живут в США, куда переехали после того, как в начале 2020 года отказались от исполнения королевских обязанностей. Тогда Гарри и Меган официально сложили полномочия и лишились титула «их королевских высочеств». Однако, узнав о болезни отца, принц тотчас прилетел в Англию.

Когда английские монархи добровольно снимали корону

В истории английской монархии не бывало, чтобы от трона отказывались из-за болезни, но Карл вполне мог бы уйти по этой причине, рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Последнее отречение произошло в 1936 году, когда король Эдуард VIII отказался от трона, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Король Карл III тоже может это сделать — уже по состоянию здоровья. Но он может, даже будучи больным, оставаться на престоле. Просто часть своих функций передаст принцу Уильяму», — рассказала NEWS.ru британовед.

Фото: than Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Почему трон должен унаследовать Уильям

Акт о престолонаследии Британии был составлен в 1701 году, напомнила Ананьева. Престол передавался от отца к сыну, если их было несколько — то к старшему. В XIX веке монархом стала женщина — королева Виктория, поскольку у нее не было родных братьев.

«Елизавета II стала королевой в 1952 году, потому что у нее тоже не было родных братьев. Но в 2013 году акт обновили, записав, что престол передается старшему ребенку, даже если первой родится девочка, а потом в семье будут рождаться мальчики», — рассказала специалист.

Получается, что, согласно акту XVIII века, королем, без сомнения, станет Уильям. Его старшему ребенку, сыну Джорджу, сейчас 10 лет. В прошлом году он выполнял роль почетного королевского пажа на коронации дедушки Карла III и должен был просто нести длинный шлейф мантии короля. На должность почетных пажей обычно назначают мальчиков 12–19 лет из аристократических семей, приближенных ко двору. Они могут присутствовать на важнейших церемониях, например на открытии сессии парламента.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Уильям оказался обаятельнее отца и брата

Уильям пользуется большей популярностью, чем его отец Карл III. Популярность пришла к принцу, когда он уже стал взрослым и серьезным человеком, продолжает Ананьева.

«Поэтому, когда Елизавета II скончалась, некоторые наши не очень сильные специалисты по Британии даже заспорили о том, не станет ли Уильям королем через голову своего отца, тогда еще принца Чарльза. Нет, конечно, он не мог — акт о престолонаследии не позволяет. Акт — это британский закон. Если его отбросить в сторону, то разрушится система государственной власти», — объяснила эксперт.

Как отметила Ананьева, Карл III, в отличие от своего старшего сына, давно уже дискредитировал себя в глазах общества адюльтером с женой чиновника Камиллой Паркер-Боулз, а также скандальным разводом с принцессой Дианой. Принято считать, что у нынешнего короля нет ни обаяния, ни харизмы.

«Уильям, напротив, обаятельный человек, у него крепкая семья. Неглупый, ведет себя корректно. А с уровнем образования в королевской семье не может быть проблем», — отметила эксперт.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

В королевской семье не без хулигана

Принц Гарри, естественно, тоже образованный человек, но с детства понимал, что ему не стать королем, продолжает Ананьева. «С подросткового возраста он вел себя как отвязанная пушка, не хотел себя сдерживать. Женился на разведенной американской актрисе Меган Маркл, которая подвигла его на отказ от королевских обязанностей. А ведь каждый член королевской семьи должен патронировать чуть ли не сотни благотворительных обществ, целыми днями пожимать руки подданным на различных мероприятиях», — рассказала британовед.

Как известно, Гарри и Меган уехали в США, где давали разоблачительные интервью о тайнах Букингемского дворца. Гарри написал книгу «Запасной», в которой называет себя второстепенным членом семьи, подробно рассказывая о конфликтах в семье, а также о том, как убил 25 человек во время службы в Афганистане. Мемуары были критически восприняты в Британии. Ведущие издания расценили книгу как удар по королевской семье и по институту монархии в целом.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям, Меган Маркл, принц Гарри

Еще одна ссора Уильяма и Гарри

Совсем недавно в Великобритании вышла книга королевского биографа Ингрид Сьюард «Моя мама и я». В ней рассказывается о первой крупной ссоре принца Гарри с Уильямом. Сьюард пишет, что между ними разгорелся скандал из-за того, что Гарри ко дню свадьбы брата не стал сбривать бороду, хотя при ношении мундира на лице не должно быть ни бороды, ни усов.

«Когда Уильям узнал об этом, он был в ярости: его возмутило, что Гарри пошел к королеве и выпросил разрешение нарушить этикет. Уильям был раздражен тем, что Гарри дали такую привилегию. При этом самому Уильяму не разрешили отрастить бороду, и он не смог надеть военную форму по своему выбору на своей свадьбе. Он — прямой наследник престола и поэтому должен все делать по правилам», — отмечается в бестселлере.

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