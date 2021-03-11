Корона давит на Зеленского: Украина игнорирует вакцинацию

Проблема вакцинации становится всё более актуальной для Украины. Если раньше противоречия вызывал тот факт, что Киеву негде закупить достаточное количество медикаментов, то сейчас вопрос в другом: снижение уровня доверия к власти ведёт к тому, что и имеющиеся у украинских властей дозы вакцины не находят спроса.

Хотя число заражений на Украине резко растёт, как отмечает Associated Press, жители республики всё чаще выступают против вакцинации: опрос общественного мнения, проведённый в начале марта 2021-го Киевским международным институтом социологии, показал, что 60% жителей страны не хотят прививаться. Для сравнения: ещё в феврале доля «недоверчивых» составляла 40%.

Показательно, что в оппозиции вакцинам оказались люди, которые, казалось бы, должны первыми принять новые препараты, — медицинские работники. Так, например, в шахтёрском городке Селидово в 700 км к востоку от Киева только 5% медперсонала согласились на вакцинацию. Противники прививок считают, что закупаемый властями препарат — AstraZeneca, произведённый в Индии, — ненадёжен и грозит большим вредом от побочных эффектов, чем пользой.

Oleksii Kovaliovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фактор недоверия к вакцине уже пытаются использовать и вышедшие в тираж украинские политики. В частности, экс-президент Пётр Порошенко заявил, что он спросил врачей в одном из регионов о качестве поставляемых препаратов, в ответ на что те якобы охарактеризовали медикаменты как некачественные. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пошла дальше, потребовав от парламента принять закон о выплате государством компенсации тем, кто сталкивается с побочными эффектами вакцины.

Сами темпы прививания оставляют желать лучшего: Украина получила первую партию препаратов — 500 тысяч доз AstraZeneca — в конце февраля. Однако с тех пор вакцинировано менее 24 тысяч человек при том, что за тот же период зафиксировано по 10 тысяч новых случаев инфицирования в день.

Выступая в Верховной раде, Александр Корниенко, один из членов парламентской фракции пропрезидентской партии «Слуга народа», заявил, что медучреждения вынуждены просто избавляться от излишков вакцины из-за саботажа со стороны медработников. Препарат не пользуется спросом и в зоне боевых действий в Донбассе, где отсутствие каких-либо подвижек, похоже, лишь усиливает общее недоверие к центральной власти. Киев выделил 14 тысяч доз из первой полученной партии вакцины для военных, однако воспользовались этим немногим более 1 тысячи человек.

Владимир Зеленский Oleksii Kovaliovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как напоминает Associated Press, украинцы давно уже скептически относились к вакцинации. Например, в 2019 году в стране произошла крупнейшая в Европе вспышка кори — из-за повсеместных отказов от соответствующих прививок.

Последние 20 лет Украина была в числе европейских стран, в наибольшей степени выступающих против вакцинации как таковой, — цитирует агентство Вадима Денисенко, аналитика Украинского института будущего.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с NEWS.ru, в свою очередь, также подтвердил, что уровень доверия к вакцинам в стране снижается и властям пока нечем на это ответить.

Изначально были готовы вакцинироваться где-то 50–60% украинцев. Сейчас их меньше, потому что украинцы не доверяют вакцинам, беспокоясь об их качестве. Кроме того, многие не видят смысла в вакцинировании из-за того, что COVID-19 имеет много штаммов и вакцина не является гарантией от заболевания в будущем. Власти развернули мощную информационную кампанию касательно вакцинации, рассчитывая на позитивные для себя результаты. Но в лучшем случае результата для них не было никакого, а в худшем — они ушли в минус. Они уже начали искать врагов, говорить, что антивакцинная кампания проводится лоббистами российских вакцин, хотя это не совсем так. Люди не хотят прививаться ни российской, ни американской, ни индийской вакцинами. Но оппозиция действительно критикует кампанию по вакцинации, и это тоже сказывается на настроениях граждан. Вакцинация Зеленского серьёзно не изменила общественное мнение: все понимают, что он уже переболел. Руслан Бортник директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев) директор Украинского института анализа и менеджмента политики (Киев)