Королевский двор Испании рассказал, где находится Хуан Карлос I

https://static.news.ru/photo/c7d64afc-e08e-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Отрёкшийся от престола бывший король Испании Хуан Карлос I в настоящий момент находится в ОАЭ. Об этом заявили в пресс-службе королевского двора.

3 августа [Хуан Карлос] отправился в Объединённые Арабские Эмираты, сейчас он находится там, — сообщили в пресс-службе.

Большинство жителей Испании (80,3%) считают, что бывший глава государства должен понести ответственность за возможное получение $100 млн от Саудовской Аравии. 12,4% жителей страны полагают, что бывшего короля не нужно судить. Большинство респондентов (63,3%) отрицательно отнеслись к отъезду экс-монарха в другую страну. Опрос был проведён с 4 по 6 августа.

Бывший монарх руководил Испанией с 1975 по 2014 год, а затем отрёкся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Сейчас Хуану Карлосу I 82 года. Личность короля неприкосновенна, прописано в конституции страны, поэтому Хуан Карлос не может быть подвержен суду.

Ранее NEWS.ru писал, что парламент Каталонии одобрил резолюцию, по которой регион не признаёт короля Испании и монархию как форму правления.