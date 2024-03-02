Королевская семья Великобритании: последние новости 2 марта, Гарри, Кейт

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Новости о серьезной болезни короля Карла III и его исчезновение с глаз публики вызвали серьезные изменения в королевской семье Великобритании; не менее крупным скандалом стала внезапная гибель мужа одной из принцесс. Что происходит сейчас с королевской семьей Великобритании, что известно на 2 марта?

Чем Трамп пригрозил принцу Гарри

Кандидат в президенты США миллиардер Дональд Трамп заявил, что власти США были «слишком мягки» к принцу Гарри, пишет The Sun. На съезде сторонников Республиканской партии экс-президент заявил, что не стал бы помогать уехавшему в США Виндзору.

«Он предал королеву. Это непростительно. Если бы дело зависело от меня — он был бы сам по себе. Они были слишком великодушны к нему», — объявил Трамп.

В июле 2023 года американский консервативный институт политических исследований «Фонд наследия» (Heritage Foundation) заявил, что не смог ознакомиться с видом на жительство, который получил принц Гарри. Иммиграционные власти США сослались на «конфиденциальность» информации.

Принца Гарри подозревают во лжи: якобы при подаче документов на въездную визу в США он заявил, что никогда не употреблял наркотики. Позже в своих мемуарах «Запасной» (Spare) Гарри рассказал, что впервые попробовал кокаин в 17 лет и в дальнейшем «употребил „дорожку“-другую». Иммиграционная служба США требует, чтобы лица, подающие документы на визу, обязательно сообщали данные о злоупотреблении наркотиками. Зависимость сама по себе не является поводом для отказа в визе в США, однако в случае обмана при подаче документов визу принца Гарри могут немедленно аннулировать.

Фото: Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Как умер Томас Кингстон

Муж члена королевской семьи леди Габриэллы Кингстон (в девичестве Виндзор) был найден мертвым в особняке своих родителей стоимостью 3 млн фунтов стерлингов. Как пишет The Mirror, финансист Томас Кингстон получил «катастрофическую травму головы» при неназванных обстоятельствах, которые судмедэксперт обозначила как «трагическая случайность».

Жена погибшего Габриэлла — правнучка британского короля Георга V и дочь принца Майкла, герцога Кентского. На момент рождения она была 18-й в линии наследования королевского титула в Великобритании.

Коронер в Глоучестершире объявила, что открывает официальное расследование обстоятельств смерти директора финансовой компании Davenport Capital.

«Мистер Кингстон приехал в гости к своим родителям в Котсоулд-Хилс. 25 февраля он пообедал с ними. Затем его отец отправился на прогулку с собаками. Когда он вернулся, в доме никто не отвечал, и мужчине пришлось вломиться в запертое здание. Он обнаружил мистера Кингстона с катастрофической травмой головы. На месте был найден пистолет. Полиция не считает смерть подозрительной», — приводит The Mirror слова коронера.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Томас Кингстон и Габриэлла Кингстон

Какой привилегией пользуются в школе дети королевской семьи

The Mirror пишет, что принц Уильям и Кейт Миддлтон хотели, чтобы к их детям относились «так же, как и к любому другому ученику в школе». Однако во время пандемии выяснилось, что дети особ королевской крови все же обладали особой привилегией.

В 2020 году принц Джордж (после смерти королевы Елизаветы II 10-летний принц Уэльский Джордж является вторым в линии наследования трона Великобритании) и его младшая сестра принцесса Шарлотта (третья в линии наследования) учились в школе Томаса в Баттерси. Во время введения антиковидных мер родителям учеников объявили, что они должны оставлять их у ворот. Однако это не распространялось на особ королевской крови — их всегда должны сопровождать офицеры личной охраны.

Тем не менее, отмечает The Mirror, принца Джорджа и принцессу Шарлотту часто видят с другими детьми на детской площадке.

Что со здоровьем Кейт Миддлтон

The Mirror пишет, что слухи о серьезном заболевании принцессы Уэльской вынудили пресс-службу Кенсингтонского дворца выпустить специальное заявление о том, что с Кейт Миддлтон все в порядке. Принцесса Кейт поблагодарила публику «за весь проявленный интерес» и заверила, что с ней «все нормально».

Ранее Кейт Миддлтон скрылась от глаз публики после серьезной операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что она вернется к общественной жизни «после Пасхи», то есть после 31 марта.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что сейчас с «опозоренным» принцем Эндрю

Заболевание короля Карла III и спешная отлучка принца Уильяма, который сослался на личные обстоятельства, дали шанс выполнить обязанности представителя королевской семьи принцу Эндрю, герцогу Йоркскому (8-е место в очереди наследников британского престола).

Британское издание The Independent называет его «опозоренным» принцем: в 2005 году герцог Йоркский оказался втянут в скандал вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна: свидетель по делу о «секс-острове» Эпштейна Вирджиния Робертс заявила, что ее принуждали заниматься сексом с принцем Эндрю и другими мужчинами, когда ей было только 17 лет. Королевская семья отстранила герцога от обязанностей только в 2019 году, позже, в 2022-м, принц был лишен всех почетных воинских званий и фамильного титула.

В 2024 году герцогу Йоркскому удалось вернуться в свет: 27 февраля он вел процессию из членов королевской семьи на мемориальную службу в капеллу Святого Георгия в Виндзорском замке. Члены семейства поминали своего родственника, последнего короля Греции Константина II.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Принц Эндрю

Что со здоровьем короля Карла III

Представители короля Великобритании объявили, что Карл III запишет видеообращение к народу в День Содружества (бывший День империи), который в 2024 году приходится на 11 марта. При этом он пропустит посвященную этому службу в Вестминстерском аббатстве. Темой собрания в нынешнем году будет «Единое стойкое общее будущее».

В современное Содружество наций (ранее — Британское содружество наций) входит 56 стран, в числе которых Великобритания и почти все ее бывшие колонии: в Африке, Тихом океане, Карибском бассейне и Азии.

Ранее король Великобритании был госпитализирован, когда у него обнаружили онкологическое заболевание.

Читайте также:

Британцы готовятся к смерти Карла III: все о плане похорон «Менайский мост»

В Сети строят безумные теории, куда пропала Кейт Миддлтон

Принц Уильям — будущий король Англии: почему его любят больше Карла III