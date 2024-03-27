Королевская семья Великобритании, новости 27 марта: во что вляпался Гарри

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Кейт Миддлтон

СМИ в Великобритании обвинили Россию в «травле» принцессы Кейт Миддлтон после известий о ее болезни. Почему Лондон обвиняет Россию, в какой громкий скандал оказался втянут принц Гарри, в каком состоянии король Карл III и что ждут от предстоящей встречи принцев?

Что происходит с Кейт Миддлтон

22 марта стало известно, что принцесса Кейт страдает от онкологического заболевания. Заявление королевской семьи было сделано после нескольких недель спекуляций о том, что происходит с Миддлтон после операции в январе 2024 года.

25 марта стало известно, что наследник престола принц Уильям с Кейт и детьми покинули Виндзорский замок и направились в «неизвестном направлении». Источники The Mirror сообщили, что они собираются на «пасхальные каникулы».

При этом Кейт Миддлтон с мужем не будет на праздновании Пасхального воскресенья в Виндзорском замке 31 марта. В то же время туда прибудет 75-летний король Карл III вместе с королевой-консорт — это станет первым публичным мероприятием с участием короля после сообщений, что он болеет раком.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Кейт Миддлтон

Почему Россию обвинили в «травле» принцессы Кейт

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов отметил, что СМИ Великобритании обвинили Россию и Китай в «виртуальном нападении» — якобы координированной травле Кейт Миддлтон.

«Принцесса стала жертвой ботов из Москвы и Пекина. Родителей предупреждают держать детей подальше от соцсетей. Миллионы фейковых новостей в соцсетях о состоянии принцессы Уэльской сфабрикованы бот-фермами с искусственным интеллектом из России и Китая. Вредные онлайн-слухи распространяются с целью сеять напряженность в Великобритании», — приводит он заявления британских СМИ в Telegram-канале «Пул № 3».

Британские СМИ приводят мнения различных источников «в Уайтхолле» (то есть в британском правительстве), которые поддержали теорию о «российских и китайских ботах». При этом никаких конкретных доказательств не приводится.

Ранее МИД РФ ответил британским СМИ на обвинения: в ведомстве подчеркнули, что власти Великобритании «вбрасывают ту версию, которая выгодна им на данный момент».

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Великобритании Карл III

В каком состоянии король Карл III

После новостей о болезни Кейт король Карл III поддержал невестку. Как отмечает The Daily Mail, необходимость заботиться о больных раком супругах «создала неожиданный союз между принцем Уильямом и его мачехой Камиллой Паркер-Боулз».

Король, по утверждению своего племянника Питера Филлипса, находится «в хорошем расположении духа». В редком телевизионном интервью Sky News Australia Филлипс рассказал, что Карл «разочарован» скоростью своего выздоровления от рака и «подталкивает» персонал и врачей, чтобы они разрешили ему вернуться к своим обязанностям. Улучшение самочувствия позволит ему принять участие в Пасхальных торжествах в Виндзорском замке.

Когда будет встреча принцев Уильяма и Гарри, чего от нее ждут

Принц Гарри с женой Меган Маркл написали Кейт Миддлтон, когда узнали из СМИ, что она больна раком. Как рассказал The Mirror королевский биограф Том Квинн, ответ «не был теплым». По его словам, принц Уильям отреагировал в строго формальной манере, и не произошло ничего, что говорило бы о примирении братьев. На Пасху в Великобританию их тоже не пригласили, а принцесса Кейт, по утверждению СМИ, заявила, что «не хочет видеть Гарри и Меган».

«Между ними просто слишком много болезненных переживаний. Уильям до сих пор травмирован тем, что говорил Гарри. <...> Он ответил, но ответ был подготовлен пресс-службой дворца и едва ли похож на теплое неформальное послание от брата к брату. Скорее это как переговоры двух враждебных дипломатов», — отметил Квинн.

В то же время Гарри твердо намерен восстановить общение с семьей и готов пройти через трудности, пишет The Mirror. Встреча братьев может состояться в мае 2024 года: Гарри должен приехать в Великобританию на «Игры непобедимых» (Invictus Games) — международные спортивные состязания бывших и действующих военнослужащих, которые получили ранения или стали инвалидами на службе.

Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Что за скандал с рэпером Puff Daddy и принцем Гарри

Между тем принц Гарри оказался в центре громкого скандала вокруг известного американского рэпера Шона Комбса, известного как Puff Daddy или P. Diddy. Как пишет The Mirror, предполагается, что наследник британской короны мог участвовать в секс-вечеринках с участием несовершеннолетних.

В феврале 2024 года продюсер Родни Джонс обвинил Комбса в том, что рэпер устраивал у себя дома вечеринки с несовершеннолетними девушками и подмешивал им в алкоголь наркотики. Его он якобы заставлял вступать в половую связь с секс-работниками, а в ответ на возражения Puff Daddy угрожал ему физической расправой и постоянно запугивал. Представители рэпера называют все обвинения «сфабрикованными» с целью «выкачивания денег».

Известно, что принцы Уильям и Гари знакомы с P. Diddy. В 2007 году они приглашали его вместе с Канье Уэстом на концерт, проводившийся в Великобритании в память о принцессе Диане, и сделали совместное фото с музыкантами. В то же время неизвестно, виделся ли с тех пор принц Гарри с Шоном Комбсом или это была их единственная встреча.

Это не первый секс-скандал в королевском семействе. Ранее герцог Йоркский принц Эндрю (когда-то был вторым в очереди престолонаследия, однако сейчас занимает восьмое место) был другом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который стал известен как организатор вечеринок с несовершеннолетними. Одна из таких девушек, Вирджиния Джуффре, обвинила члена королевской семьи, который занимался с ней сексом в поместье Эпштейна, когда ей было 17 лет.

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