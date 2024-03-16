Королевская семья Великобритании: новости 16 марта, гнев принца Уильяма

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Британские СМИ сообщили, что принц Уильям начал страдать вспышками гнева. Что известно скверном характере принца , что происходит между ним и принцем Гарри, и кто из королевской семьи появится в новом сериале Netflix?

Что известно о характере принца Уильяма

Общепринятое мнение, согласно которому наследник престола принц Уильям является более спокойным и уравновешенным из сыновей леди Дианы Спенсер, может быть ошибочным. Британское издание Daily Mail сообщило, что факты, которые приводит в своей книге «Битва братьев» королевский биограф Роберт Лейси, говорят об обратном: Уильям страдает от вспышек гнева, которые он обрушивает на других членов королевской семьи.

Биограф утверждает, что характер принца проявился довольно рано, еще в 13-летнем возрасте. Когда в 1995 году Леди Ди появилась на национальном телевидении и рассказала, что ее брак с принцем Чарльзом распался, а она встречается с офицером Джеймсом Хьюиттом, юный Уильям устроил «жуткую сцену».

«Будто открылись врата в ад. Уильям начал кричать и плакать, а когда Диана попыталась его обнять, он ее оттолкнул. <...> На следующий день он извинился перед матерью за вспышку и подарил ей небольшой букет цветов», — рассказала биографу подруга королевской семьи Симона Симмонс.

Фото: Daily Mail/ZUMAPRESS/Global Look Press Принц Чарльз и принцесса Диана со своими сыновьями. 1995 год

Когда будущий король Карл III женился на Камилле Паркер-Боулз, мачехе также пришлось столкнуться с гневом «прекрасного принца».

«Она была в ужасе от чудовищных скандалов, которые Уильям устраивал ее мужу в ее присутствии. Ссоры, по словам Камиллы, первое время были сокрушительными: Уильям кричал, а Чарльз безропотно его выслушивал. По ее описанию, Уильям себя совсем не сдерживал», — сообщил биограф, который объясняет такое поведение там, что принц уже тогда чувствовал себя будущим королем Великобритании.

Со временем Уильям научился контролировать свой характер — по крайней мере ладить с отцом. Однако на брата «перемирие» не распространялось. Принц Гарри в своих скандальных мемуарах «Запасной» рассказал, как они с братом поссорились в 2019 году.

«Уильям схватил меня за воротник и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула под моей спиной. Осколки вонзились прямо в меня. Какое-то время я пролежал в оцепенении, затем встал и сказал, чтобы он убирался», — рассказал Гарри, 5-й в очереди престолонаследия.

Как предложили решить скандал с фото Кейт Миддлтон

Издание Business Insider предложило способ решить проблему, вызванную скандалом с ретушированным фото принцессы Кейт. Для этого, утверждают авторы издания, королевской семье следует вести себя как крупные бизнесмены — открыться миру, и более рационально относиться к вопросам пиара.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

BI отмечает, что королевская семья оказывает серьезное влияние на экономику Великобритании. По оценкам Brand Finance, они могли заработать почти £1 млрд в 2023-2024 финансовом году. А по оценкам Reuters и Statista, семейство Виндзоров ежегодно привлекает в свою страну миллионы туристов. При этом королевский дом исключен из действующего в стране закона о свободе информации — подробности о здоровье, личных делах, доходах и имуществе членов семьи не могут быть раскрыты по запросу.

Для того, чтобы погасить скандал, Виндзорам достаточно просто честно рассказать о состоянии Кейт — как это делают корпорации, когда заболевает кто-то из руководства.

«В некотором смысле, возмущение публики [из-за исчезновения Кейт Миддлтон] подчеркивает, насколько ценен королевский бренд, который привлекает миллионы туристов. Монархия, может быть, и не является коммерческой компанией — однако возможно, им следует изменить свое поведение в таком духе», — утверждает автор Reuters Джордж Хей.

Букингемский дворец отказался прокомментировать такое предложение.

Что происходит между Уильямом и Гарри

Бывший дворецкий леди Дианы Пол Беррелл признался, что она была бы «раздавлена» тем, как сложились отношения между ее сыновьями, принцами Гарри и Уильямом. В настоящее время братья «не встали бы вместе ни на одну сцену в мире», заявил он.

В то же время опрос Ipsos для издания Evening Standard показал, что британская публика скорее на стороне принца Уильяма, а не Гарри с его женой-американкой, которая не смогла соответствовать традициям монархии. 40% британцев не хотят, чтобы Гарри вернулся в королевскую семью, а 55% полагают, что семья «разделена».

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл

Кто из королевской семьи появится на Netflix

Между тем жена принца Гарри Меган Маркл объявила, что в ближайшее время начинает съемки нового проекта на Netflix. Как считают в онлайн-компании, британцы «пожирают» все, что производит королевская семья, а поэтому у герцога и герцогини Сассекских заготовлена серия теле- и кинопроектов.

Как сообщает Daily Mail, новое шоу Меган будет связано с ее старым блогом о роскошной жизни The TIG (в честь дорогого итальянского вина Tignanello).

«Меган начнет снимать новое шоу для Netflix в ближайшие недели. Оно будет увязано с ее брендом American Riviera Orchard, который касается стиля жизни и кулинарии. Меган будет изготавливать и продавать такие продукты, как джем. Кроме того, в какой-то момент должны будут выйти книга и блог», — сообщает Daily Mail.

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