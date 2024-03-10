Королевская семья Великобритании: последние новости 10 марта, Кейт, Гарри

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Гарри

Кейт Миддлтон впервые опубликовала фото после операции, стриптизерша рассказала о вечеринке с принцем Гарри, а бывший любовник принцессы Дианы продает ее любовные письма через аукцион. Какие последние новости королевской семьи Великобритании на 10 марта?

Кто устроил нападение на Букингемский дворец

В ночь на 9 марта неизвестный водитель протаранил ворота Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов. Как сообщает The Independent, инцидент произошел около 02:30 ночи. На месте быстро появилась полиция, которая арестовала подозреваемого в причинении ущерба.

Единственным пострадавшим оказался водитель машины, его отправили в госпиталь. Полиция Лондона не сообщила никаких подробностей ни о нападавшем, ни о причинах, по которым он направил автомобиль в ворота дворца.

Что нашли журналисты на фото Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец опубликовал первую фотографию принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости. Она поздравила британцев с Днем матери, который выпал на 10 марта. На фотографии, которая была сделана принцем Уильямом, она предстает в окружении детей: 10-летнего Джорджа, 8-летней Шарлотты и 5-летнего Луи. Вероятно, фото было сделано в коттедже «Аделаида» неподалеку от Виндзорского замка.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Фото должно было успокоить поклонников королевской семьи, которые говорили, что принцесса Кейт слишком долго не появляется после операции. Однако СМИ заметили важную деталь: на фотографии на безымянном пальце левой руки принцессы нет обручального кольца. Однако принц Уильям и сам уже давно не носит обручальное кольцо. Фото породило новые слухи о возможном разводе наследника британского престола. Однако, как пишет Town&Country, источник во дворце напомнил: фото принцессы Кейт сделано дома мужем.

Что случилось с трусами принца Гарри

Известная стриптизерша Кэрри Ройял Райхерт рассказала, что ей удалось разбогатеть, после того как принц Гарри (5-е место в очереди наследников британского престола) потерял свои трусы в Лас-Вегасе. Как пишет Daily Mail, это произошло в августе 2012 года, когда Гарри с близкими друзьями устроил горячий уикенд в США. Ройял была одной из стриптизерш, которые обслуживали компанию на закрытой вечеринке в люксовых апартаментах отеля Wynn Las Vegas. В ходе вечеринки девушка подобрала трусы, которые потерял принц.

«Я продала трусы Гарри за $250 000. В Сан-Диего есть стрип-клуб Expose, и его владелец купил их. Насколько я знаю, он все еще пытается построить музей, посвященный Гарри. По моим оценкам, здесь, в Калифорнии, живут около миллиона британцев или людей с британским происхождением, и они наверняка хотели бы увидеть трусы Гарри», — рассказала стриптизерша.

По словам Ройял, которой сейчас 52 года, у нее есть и эксклюзивные фото с голым мужем Меган Маркл. Кадры, по ее словам, были сделаны накануне вечеринки. Стриптизерша сказала, что обиделась на принца Гарри, который в автобиографической книге «слишком сухо» описал ту вечеринку. Поэтому решила разместить его голые фото на платной платформе OnlyFans.

Фото: Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Реакция последовала незамедлительно — OnlyFans заблокировала аккаунт бывшей стриптизерши, пишет Daily Mail.

Кто продает любовные письма принцессы Дианы

Аукционный дом Heritage в США выставил на продажу любовные письма бывшей жены принца Уильяма принцессы Дианы. Как пишет The Sun, королевская семья назвала этот аукцион «последним оскорблением» со стороны бывшего возлюбленного принцессы офицера британской армии Джеймса Хьюитта.

Письма были написаны принцессой Уэльской в период их интимных отношений с Хьюиттом в период с 1989 по 1991 год, когда она еще была замужем за принцем Уильямом. Принцесса писала любовнику в Ирак, где тот служил во время операции «Буря в пустыне». В 1995 году в интервью Panorama Диана подтвердила их связь, в 1996 году развелась с Уильямом, а 31 августа 1997 года погибла в автокатастрофе в Париже, убегая от папарацци вместе с любовником Доди аль-Файедом.

Хьюитт пытался продать 64 личных письма от леди Ди с 2003 года, что было воспринято в Великобритании как «предательство». Изначально он просил за них £10 млн, однако не смог найти покупателей. Позже пытался взять кредит в £500 тыс., оставив их в качестве залога. В настоящее время письма продаются за $1 млн.

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