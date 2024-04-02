Королевская семья Великобритании 2 апреля: теории заговора о Кейт Миддлтон

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Что заставило королевскую семью рассказать правду про болезнь Кейт Миддлтон, какие успели родиться теории заговора на этот счет, за что раскритиковали «мужественного» короля Карла III и готовы ли наконец помириться принцы Уильям и Гарри?

Что заставило Кейт Миддлтон рассказать правду про болезнь

Источник Daily Mail сообщил, что королевская семья до последнего не хотела раскрывать правду о состоянии здоровья Кейт Миддлтон и истинных причинах ее исчезновения с глаз публики. Однако планы пришлось изменить в последний момент — стало известно об утечке информации.

Принцесса Кейт выступила с видеообращением о своем состоянии здоровья 22 марта. Незадолго до этого неизвестный связался с Кенсингтонским дворцом и сказал, что ему известен ее диагноз. В результате королевской семье и ее помощникам пришлось действовать быстро, чтобы перебить потенциальную сенсацию для СМИ.

Остается неизвестным, был ли источник утечки в Лондонской клинике, где принцесса Кейт проходила операцию на брюшной полости в январе 2024, или в другом месте.

«Какой бы ни была причина, всеобщая поддержка, которую получила Кейт, показывает, что это было правильное решение», — отмечает Daily Mail.

Официальная версия отсутствия принцессы на публике — рак толстой кишки. Болезнь и операция настолько ее ослабили, что она не может появляться на людях, быстро утомляется и нуждается в покое. Об этом рассказал изданию Us Weekly королевский эксперт Марк Рош. Кейт проходит курс химиотерапии, у нее не хватает сил даже на семью.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Какие теории заговора появились об исчезновении Кейт Миддлтон

Долгое отсутствие принцессы Кейт на публике после операции в январе 2024 года породило многочисленные теории заговора, которые распространились в соцсетях. NGS.RU собрал некоторые из них.

Так, появилась теория, что что Кейт стала донором почки для свекра, короля Карла III: якобы в обмен на то, что она станет королевой. Как связаны почка и простата — непонятно, и так же неясно, зачем нужна такая сделка, ведь после смерти короля престол займет его старший сын Уильям, и Кейт в любом случае станет королевой. Кроме того, существует версия, что король запретил невестке давать комментарии прессе, чтобы не отвлекать внимание от него самого.

По другой, более зловещей версии, Кейт изменила принцу Уильяму с Томасом Кингстоном, мужем леди Габриэллы Виндзор. По слухам, принцесса Кейт якобы даже забеременела от Кингстона, решила сделать аборт и поэтому прячется от прессы и не выходит в общество. А вот сам сэр Кингстон скоропостижно скончался 25 февраля 2024 года: предполагаемого любовника нашли мертвым в доме его родителей, а в прессу просочилась информация о причастности «третьих лиц», которую опровергла полиция. Официально причиной смерти Кингстона стало самоубийство, но в соцсетях предполагают, что устранению соперника поспособствовал оскорбленный Уильям.

Есть версия, согласно которой принцесса Кейт якобы сделала пластическую операцию — увеличила грудь, ягодицы и губы. А королевская семья была возмущена вульгарным поведением принцессы и теперь прячет ее от публики.

Наиболее смелая версия гласит, что после перенесенной операции принцесса Уэльская якобы впала в кому, а может быть, и умерла. Королевская семья решила не сообщать об этом и нашла двойника на роль Миддлтон для публичных мероприятий. Полагают, что двойником могла стать актриса Кэти Холмс.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

За что раскритиковали короля Карла III

Помощники короля Карла III столкнулись с ожесточенной критикой из-за «очень странного» решения позволить монарху выйти поздороваться за руку с публикой на праздновании Пасхи 31 марта. Выход короля к людям сочли сильным ходом, но очень опасным, пишет Daily Mail.

«Он выглядел намного лучше, его глаза сияли, и он явно был очень рад быть там. [Но потом] множество людей пришли, чтобы пожать ему руку. Я думаю, с тех пор как с нами эта пандемия, пожимать кому-либо руки неразумно, надо быть осторожным. Как они [помощники короля] могли допустить это? Пожимать руки с людьми — значит, напрашиваться на неприятности», — приводит издание слова эксперта по королевской семье Анджелы Левайн.

С ней не согласился писатель и королевский биограф Роберт Хардман.

«Никто не занимается самоуспокоением в связи с тем, что 75-летний король лечится от рака. Однако твердые, без перчаток рукопожатия Карла — самый ясный знак, что нашему монарху лучше», — заявил он.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Готовы ли помириться принцы Уильям и Гарри

Как пишет The Mirror, принцы Гарри и Уильям после четырех лет разлада могут помириться «буквально на следующей неделе».

Гарри вернется в Великобританию уже через несколько недель: 8 мая он должен выступать на специальной службе, которой откроются «Игры непобедимых» (международные соревнования инвалидов, получивших ранения на военной службе). Эксперт по королевской семье Ричард Фитцуильямс заявил, что новости об онкологии у их отца и у принцессы Кейт могут сблизить братьев.

«Серьезная болезнь способна изменить все дело, несмотря на все, что было; учитывая серьезность ситуации, все что угодно может произойти. Может произойти нечто, что удивит всех нас. Если все Сассексы соберутся, вполне возможно воссоединение семейства. На следующей неделе, месяце, в следующем году может произойти то, о чем вы и не мечтали», — заявил он.

Пока что до теплых отношений двум королевским парам далеко: The Mirror пишет, что Уильям и Кейт пытались убедить Гарри и Меган приехать в Великобританию с детьми, однако этого не произойдет.

«Никаких шансов, что Меган привезет детей в Великобританию. Уильям и Кейт предлагали [собраться всем вместе семьями], но пока что это ничего не дало», — объяснил королевский биограф Том Квинн.

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