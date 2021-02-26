Королевская семья удивилась первому слову сына принца Гарри

https://static.news.ru/photo/b809b252-7829-11eb-91fd-96000091f725_660.jpg Фото: PA/TASS

Первым словом Арчи, сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл, стало «крокодил».

Об этом в Telegram сообщило издание The Independent.

Prince Harry reveals Archie's first word was 'crocodile' https://t.co/quu4AU6kpK — The Independent (@Independent) February 26, 2021

Пользователи Сети удивились тому, что первым словом ребёнка не стало «мама» или «папа».

Так это не был «оториноларинголог»? Сильно разочаровал, — сыронизировал один из подписчиков.

Ранее британская королевская семья поздравила с первым днём рождения сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Родившийся 6 мая 2019 года Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор — один из восьми правнуков королевы Елизаветы II. Отдельные поздравления малышу с пожеланиями очень радостного дня рождения направили дядя и тётя — принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Арчи провёл день с родителями в доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает Daily Mail, герцоги Сассекские порадовали сына органическим тортом, не содержащим сахара. Прабабушка Елизавета II и двоюродные братья и сестра — сыновья и дочь принца Уильяма — поздравили мальчика по видеосвязи, писал NEWS.ru.