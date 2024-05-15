Королевская семья Британии, последние новости 15 мая: бунт Гарри и Меган

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Принц Гарри и Меган Маркл

В Британии объявился тайный сын короля Карла III, а Гарри и Меган создали в США преступную организацию. Что известно о новом наследнике короля, что происходит между Уильямом и Гарри, почему Меган заподозрили в сатанизме и как поездка в Нигерию превратилась в бунт?

Что происходит со здоровьем короля

Daily Mail пишет, что из-за лечения от онкологического заболевания 75-летний король Великобритании Карл III перестал чувствовать вкус. Об этом рассказал он сам во время посещения Музея военной авиации.

О том, что король Карл страдает от онкологического заболевания, стало известно 5 февраля. Спустя три месяца Букингемский дворец так и не раскрыл никаких подробностей о том, как проходит лечение монарха, — представители короны рассказывали только, что его лечат от рака, не называя формы болезни. Теперь известно, что король проходит химиотерапию.

Кто объявил себя тайным сыном короля Карла

Мужчина из Австралии по имени Саймон Чарльз Доранте-Дэй представил новое «доказательство» того, что он якобы является тайным сыном короля Карла и его супруги Камиллы Паркер-Боулз. В качестве аргумента он опубликовал в соцсети фотографию своей дочери Мериам. Он утверждает, что она «как две капли воды» похожа на принцессу Шарлотту, внучку короля. Пользователи в соцсети признали, что сходство поразительное и «это даже жутковато».

Доранте-Дэй уже много лет доказывает, что он тайный сын британского монарха. 57-летний мужчина утверждает, что его усыновили в 1966 году в возрасте восьми месяцев в Портсмуте. Тайну его рождения якобы раскрыла его приемная бабушка, которая, по ее словам, прислуживала королеве Елизавете II. При этом в 1966 году будущему королю Карлу было 17 лет, а его будущей второй супруге — 18. Согласно официальным заявлениям, они познакомились не раньше 1970-х.

Столкнувшись с такими заявлениями, принц Чарльз и Камилла решили полностью их игнорировать, чем дали обильную пищу воображению поклонников королевской семьи. При этом Доранте-Дэй не намерен останавливаться — в случае если Карл с супругой, как планировалось ранее, посетят Австралию в 2024 году, он намерен подать на них в суд.

Фото: Jordan Pettitt/REUTERS Карл III

Почему Меган Маркл заподозрили в сатанизме

Споры в Сети вызвало фото Меган, сделанное во время поездки в Нигерию: поклонники увидели на цепочке у нее на шее «перевернутый крест». Как пишет People, некоторые выдвинули даже версию о «сатанизме» жены принца Гарри.

Недоразумение разрешилось очень быстро: выяснилось, что крестик выглядит перевернутым из-за оптического обмана и необычного крепления.

«Ожерелье с изящным бриллиантовым крестиком на золотой цепочке было недавним подарком Гарри его жене и когда-то принадлежало принцессе Диане. Меган часто отдает дань уважения матери Гарри с помощью моды, и в ее шкатулке для драгоценностей есть несколько украшений, принадлежавших покойной принцессе Уэльской, в том числе серьги-бабочки и кольцо с аквамарином», — рассказал журнал.

Почему принц Уильям вновь разозлился на Гарри

Британское издание The Mirror пишет, что принц Уэльский Уильям и король Карл III «пришли в ярость» из-за поездки Гарри и Меган Маркл в Нигерию.

«Уильям в бешенстве и решил найти способ сделать так, чтобы это больше не повторялось. А Карл был разозлен больше, чем кто-либо может припомнить», — утверждает королевский биограф Том Квинн.

Причина в том, что нигерийцы принимали Гарри и Меган так, будто их поездка была официальным туром представителей королевского семейства. Их встречали танцами, приемами, водили по школам и благотворительным учреждениям. И принц Сассекский не сделал ничего, чтобы развеять заблуждение и объяснить нигерийцам, что они с женой, по сути, просто туристы. Поездка в Нигерию «подтвердила худшие опасения» короля и наследника престола.

«Это как если бы Гарри и Меган устроили бунт. Их поездка в Нигерию — это заявление, что они отказываются понимать, что больше не могут представлять королевскую семью. Речи, которые они произносили, все их поведение, они все делали для того, чтобы представить себя полноправными членами королевской семьи. И Уильяму, и королю Карлу это совсем не понравилось. Для Карла и Уильяма это как если бы Гарри и Меган сказали „нам не нужно ваше разрешение, чтобы быть настоящими членами королевской семьи“», — объяснил королевский биограф.

Что за «преступную организацию» создали Гарри и Меган

Съездив в Нигерию, которую Меган Маркл объявила своей «родиной», Сассексы попали в новый скандал: как пишет Page Six, созданный ими в 2020 году в Калифорнии благотворительный фонд Archewell 3 мая был объявлен «преступной организацией». Власти США приостановили деятельность фонда, поскольку супруги не оплатили регистрационный взнос и не подали годовой отчет о проделанной работе.

Члены королевской семьи списали ситуацию на «техническую ошибку». Британская газета Independent сообщает, что 15 мая Минюст Калифорнии восстановил статус фонда, назвав лицензию на его деятельность «действительной и достоверной». По информации PA Media, оказалось, что необходимые взносы были оплачены и документы поданы вовремя, но не получены из-за бюрократической ошибки.

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