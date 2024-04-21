Королевская семья Британии: последние новости 21 апреля, обещание Уильяма

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям

Принц Уильям дал трогательное обещание насчет Кейт Миддлтон, а принц Гарри рассказал о разозлившем его поступке Карла III. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня?

Что за обещание дал принц Уильям

Во время поездки в город Санбери-на-Темзе к наследнику британского престола подошли участники благотворительного мероприятия и передали ему открытки для Миддлтон. В записках звучат пожелания скорейшего выздоровления принцессе Уэльской. Кроме того, женщина по имени Рэйчел обратилась к 41-летнему Уильяму и призвала его присматривать за женой, страдающей от рака.

«Я так и сделаю», — заверил ее принц Уильям.

Из-за чего принц Гарри злится на отца

Агентство The Mirror сообщило, что младший сын короля Великобритании Карла III разозлился на отца, когда тот выселил наследника и Меган Маркл из коттеджа Фрогмор. По словам королевского эксперта и биографа Тома Куинна, принца Гарри сильно задело это решение монарха.

«Гарри был в ярости и плакал из-за того, что его выселили из Фрогмора. Он чувствовал, что его отец не имел на это права и что это было чистой местью», — заявил собеседник агентства.

Принц Гарри и Маркл были вынуждены покинуть коттедж, после того как в марте 2023 года на книжных полках появились мемуары герцога Сассекского «Запасной» (Spare). Как пишет The Mirror, тогда король попросил своего сына и его супругу покинуть Фрогмор-коттедж.

Фото: IMAGO/Robert Schmiegelt/Global Look Press Принц Гарри

Почему Миддлтон становится популярнее Дианы

Королевский обозреватель Лиз Джонс из британской газеты Daily Mail полагает, что Миддлтон становится популярнее леди Дианы Спенсер. Выступая на The Reaction, ток-шоу The Mail о текущих событиях, ведущая и обозреватель Сара Вайн сказала, что «принцесса Уэльская быстро становится такой же популярной, если не более, чем другая принцесса Уэльская».

Ранее отмечалось, что Маркл и Миддлтон повторяют культовые образы покойной свекрови по рекомендации дворца. В разговоре с таблоидами журналист и королевский биограф Омид Скоби рассказал, что это стало своеобразной «фишкой» британской монаршей семьи.

«За последние 13 лет подражание Диане стало фишкой британской королевской семьи. Хотя при жизни у нее были сложные отношения с Елизаветой II, сейчас ее фигура используется для популяризации монархии. Например, в правильный момент отсылка к аутфиту Дианы превращается в трогательный жест. К сожалению, система, которая погубила ее, сейчас пользуется ее славой в корыстных целях», — заявил Скоби.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Правда ли, что принц Гарри уехал в США

The Guardian сообщило, что принц Гарри официально подтвердил свое резидентство США. Агентство отмечает, что это признание подчеркивает растущее отчуждение принца от Великобритании, после того как он и его жена четыре года назад отказались от королевских обязанностей. Документация была получена Регистрационной палатой, правительственным агентством, которое курирует регистрацию британских компаний.

«На этой неделе туристическая компания, которую он контролирует, подала документы, информирующие британские власти о том, что он переехал и теперь „обычно проживает“ в Соединенных Штатах. Документы были поданы Travalyst Ltd, компанией, не менее 75% которой принадлежит Гарри и которая была основана в 2020 году с целью „содействовать глобальному осознанию важности устойчивого туризма“», — говорится в публикации.

Гарри и его американская жена переехали жить на виллу в богатом анклаве Монтесито (Южная Калифорния) в 2020 году. С тех пор принц неоднократно критиковал королевскую семью, включая обвинения в неосознанном расизме, которые в том числе вошли в сценарий сериала Netflix.

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