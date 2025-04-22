Королевская семья Британии: новости 22 апреля, тайный визит Карла в Ватикан

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск и Карл III

Британский монарх Карл III тайно посетил Ватикан и успел застать в живых папу Франциска. Какие последние новости известны о королевской семье 22 апреля, каковы подробности встречи, что за хобби появилось у принца Эндрю, какое решение приняли в отношении принца Гарри?

Зачем Карл III ездил к папе Франциску перед его смертью

Папа римский Франциск I скончался 21 апреля после тяжелой двусторонней пневмонии. The Mirror пишет, что король Карл III успел застать папу римского в живых — не объявленная заранее встреча в Ватикане произошла во время визита Карла и Камиллы в Италию.

Источники CNN утверждают, что из-за самочувствия папы Франциска до последнего было неизвестно, сможет ли он встретиться с королем Британии. Вечером 9 апреля понтифик сам попросил пригласить к нему короля и королеву.

Встреча продолжалась около 20 минут. Ее содержание неизвестно, но предполагается, что папа римский поздравил Карла и Камиллу с 20-летним юбилеем брака. СМИ предполагают, что король и понтифик обменялись подарками: на официальном фото Карл передает Франциску небольшую красную коробочку.

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Какое хобби появилось у принца Эндрю, что за «осада Роял-Лодж»

The Mirror пишет, что младший брат короля принц Эндрю открыл для себя новое хобби — садоводство. Своим садом он занялся на фоне того, что биографы королевского семейства называют «осадой Роял-Лодж».

Король Карл уже долгое время пытается выставить брата, герцога Йоркского, и его бывшую жену Сару Фергюсон из 30-комнатного поместья Роял-Лодж под Виндзором. Большой загородный дом находится в очень плохом состоянии после долгих лет без ремонта; необходимо по крайней мере 2 млн фунтов стерлингов (217 млн рублей), чтобы привести его в порядок. Монарх предлагал оскандалившемуся брату переехать в коттедж Фрогмор, где до изгнания в США жили принц Гарри с Меган Маркл, но Эндрю категорически отказался.

Фото: Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press Принц Эндрю

Эндрю заявил друзьям, что «никуда не собирается». Королю и королевской корпорации, которой принадлежит Роял-Лодж, он объявил, что в 2002 году заключил «железный» договор аренды сроком на 75 лет. Есть ли у принца Эндрю деньги на ремонт, неизвестно. В 2022 году он заплатил 12 млн фунтов стерлингов за урегулирование дела британки Вирджинии Джуфре, которая обвинила его в сексуальной эксплуатации на острове Джеффри Эпштейна, когда ей было 17 лет.

Однако на фоне потепления отношений с королевской семьей после смерти Елизаветы II герцог Йоркский был приглашен на королевскую Пасху. The Mirror предполагает, что принц Эндрю занимается садоводством в поместье и, возможно, собирается лично проводить ремонт в Роял-Лодж.

Какое решение приняли в отношении принца Гарри

Королевские биографы утверждают, что принц Уильям очень холодно относится к дяде, принцу Эндрю: «У Уильяма нет на него времени». Когда принц станет королем Вильгельмом V, герцог Йоркский будет изгнан со двора. То же самое, утверждает The Mirror, ждет принца Гарри.

Королевский биограф Ричард Фитцуильямс отметил, что Уильяма совершенно не волнует мнение брата.

«Принц Уильям назначил Джейсона Кнауфа, бывшего личного секретаря Гарри и Меган, директором своего самого престижного проекта The Earthshot Prize (учрежденный принцем Уэльским приз в 1 млн фунтов стерлингов за лучшие проекты по сохранению природной среды. — NEWS.ru). Это приведет в ярость Гарри и Меган, поскольку Кнауф рассказал СМИ о том, что Маркл грубо вела себя с прислугой, и подал на нее официальную жалобу», — утверждает биограф.

The Mirror отмечает, что, несмотря на попытки Гарри примириться с семьей, король-отец не отвечает на его телефонные звонки, а брат-наследник его игнорирует. Вероятно, в отношении Гарри и Меган уже «принято решение», утверждают королевские биографы.

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