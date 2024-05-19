Королевская семья Британии, новости 19 мая: чугунная свадьба Гарри и Меган

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл

Стали известные новые подробности операции, которую пережила Кейт Миддлтон, а герцоги Сассекские отмечают сегодня годовщину брака. Какие последние нвоости о королевской семье 19 мая?

Какие новости об операции Кейт Миддлтон

В январе 2024 года Кейт Миддлтон пережила операцию на брюшной полости, когда ей диагностировали рак. Как стало известно итальянскому изданию Gente, специально ради принцессы Уэльской в Лондон прилетела команда врачей из Рима. Эта же бригада оперировала Папу Франциска.

Королевская семья призвала в Великобританию врачей из римской клиники Gemelli. Это один из лучших медицинских центров в Италии.

СМИ со ссылкой на окружение герцогини Кембриджской утверждают, что ей «с каждым днем все лучше». Однако многих поклонников беспокоит то, что больной раком 75-летний король Карл активно участвует в публичных мероприятиях, в то время как принцессу Кейт не видно на публике.

Кто проигнорировал приглашение на бал в Букингемском дворце

Британское издание The Mirror выяснило, что 50-летняя супермодель Кейт Мосс не пришла на вечеринку в саду Букингемского дворца, которую устраивали лично король Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз.

Мероприятие было посвящена миру шоу-бизнеса и творческой индустрии. Как сообщили в Британском совете по моде, изначально Кейт отвергла приглашение, однако позже все же попросила забронировать ей место. Это удалось сделать в последний момент — а она не пришла.

Всего на бал в саду Букингемского дворца пришли более 4000 британских знаменитостей. Кроме короля Карла и Камиллы были члены королевской семьи: младший брат короля принц Эдвард и герцогиня Глостерская Бригитта. Также были телеведущие Тесс Дэли с мужем Верноном Кэем, звезда телешоу Love Island Майя Джама, модель Рози Хантингтон-Уайтли, актер Джейсон Стетхэм, радиодиджей Роман Кемп, танцовщица и хореограф, Дама-командор Ордена Британской империи Арлен Филлипс, автор документальных фильмов Луи Теру и художник Трейси Эмин.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Король Карл III и Камилла, королева-консорт

Как Гарри и Меган встречают Чугунную свадьбу

19 мая 39-летний принц Гарри, герцог Сассекский, и 42-летняя Меган Маркл отмечают шестую годовщину брака, которую называют чугунной свадьбой. Их свадебную церемонию в 2018 году смотрели примерно 1,9 млрд телезрителей по всей земле, присутствовали знаменитые гости, такие как Опра Уинфри, Дэвид Бекхэм и Джордж Клуни.

Как отмечает Starhit, устоялось мнение, что скандалы Меган с членами королевской семьи начались сразу же, как только будущая герцогиня появилась на пороге Букингемского дворца. Так, в своих мемуарах «Запасной» Гарри рассказал, как обидно ему было, когда он попросил у своей бабушки королевы Елизаветы II разрешение на этот брак.

«Мне сказали, что я должен спросить разрешения у тебя, прежде чем делать предложение», — обратился Гарри к августейшей бабушке. — «В самом деле? Что, тогда, видимо, мне придется сказать „да“, — ответила королева, которая никогда не скрывала, что недовольна младшей невесткой.

Тем не менее, пишет Starhit, Гарри и Меган долго пытались стать «своими» среди монарших особ. Меган старалась сблизиться со своей невесткой, и в 2018–2019 годах Меган, Гарри, Уильям и Кейт были неразлучным квартетом. Однако затем, с рождением первого ребенка, принца Арчи, отношения разрушились настолько, что младшие наследники вынуждены были уехать в Канаду, а затем в США.

На Западе чугунная свадьба называется «железной». Как отмечает The Knot, традиция обязывает Гарри и Меган в этот день обмениваться тематическими подарками. Что они преподнесли друг другу в этом году, пока неизвестно.

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