Королевская семья Британии: новости 13 апреля, Кейт, рейтинги, сокровище

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон стала самым популярным членом британской королевской семьи. Но почему Виндзорский замок заранее готовится к ее похоронам, чем шокировали публику Гарри и Меган и какой романтический подарок король Карл III сделал своей королеве?

Кто стал самым популярным членом королевской семьи Великобритании

Британское агентство YouGov опубликовало результаты опросов, которые показали самого популярного члена британской королевской семьи.

На первом месте у британского народа оказалась Кейт Миддлтон, супруга кронпринца, к которой хорошо относятся 71% опрошенных. В общем рейтинге по популярности она уступила только покойной королеве Елизавете II (77%). Наследник престола принц Уильям занял второе место с результатом 67%. При этом у него выше антирейтинг (21% британцев не любят его, и только 15% не одобряют Кейт).

Сюрпризом для исследователей стал высокий уровень популярности принцессы Анны, старшей сестры короля Карла III. Она пользуется благосклонностью 65% британцев. Популярность самого Карла III также растет, это начали отмечать, и сейчас достигает 58%.

Самой ненавистной публике фигурой в королевской семье оказался принц Эндрю, опозоренный скандалом с секс-вечеринками с несовершеннолетними у Джеффри Эпштейна. Он популярен лишь у 9% опрошенных. И только ему по антирейтингу уступает герцогиня Сассекская Меган Маркл, ее рейтинг не превышает 26%. У ее мужа принца Гарри рейтинг несколько повыше — 34%. Переезд в США и публикация мемуаров Гарри «Запасной», по данным YouGov, негативно повлияли на их популярность.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Гарри и Меган Маркл

Чем шокировали публику принц Гарри и Меган Маркл, вернутся ли они в Великобританию

Принц Гарри с супругой привлекли внимание прессы, когда на благотворительном турнире по поло в Майами без стеснения поцеловались перед камерами. Принц Гарри выиграл на соревнованиях, и пара повторила знаменитый поцелуй принцессы Дианы и принца Чарльза, пишет Daily Mail.

Между тем в Великобритании СМИ не покидает тема возвращения принца Гарри к 10-й годовщине Игр непобедимых в мае, основателем которых был он сам. Как пишет британское издание OK!, принц Уильям и Кейт Миддлтон могут постараться избежать встречи с Гарри: они сошлются на «очень личные обстоятельства», поскольку «очень стараются сосредоточиться на позитиве и выздоровлении» принцессы Кейт.

С другой стороны, и Меган Маркл может не поехать в Великобританию, пишет The Mirror. Как заявил королевский биограф Ричард Фитцуильямс, герцогиня Сассекская может отказаться ехать вместе со своими детьми принцем Арчи и принцессой Лилибет, сославшись на «вопросы безопасности».

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон

Известие о том, что принцесса Кейт больна раком толстой кишки, заставило британцев обсуждать, какой этикет будет соблюдаться в случае похорон принцессы Уэльской. Как отмечает TVCenter, члены королевской семьи заранее и даже при отличном самочувствии разрабатывают и утверждают план собственных похорон: в деталях прорабатывается вся церемония, прощание, траурные мероприятия.

Согласно протоколу, гроб с телом принцессы Уэльской должны будут выставить для прощания в Вестминстерском дворце. Оттуда на катафалке гроб повезут на кладбище в сопровождении королевских гвардейцев и оркестра. По предварительным данным, принцессу Кейт могут похоронить либо в часовне Святого Георгия в замке Виндзор, либо в королевской усыпальнице Фрогмор. Между тем Кейт сообщила СМИ, что проходит курс химиотерапии и верит в лучшее.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что за драгоценность король Карл III купил своей королеве

Как пишет Cheatsheet, король Карл III «выследил» и выкупил в подарок своей жене королеве Камилле драгоценность, тесно связанную с историей королевской семьи.

У прапрапрадеда нынешнего монарха, короля Эдуарда VII (правил с 1901 по 1910 год), первого представителя династии Виндзоров, была внебрачная связь с прапрабабушкой королевы Камиллы по имени Алиса Кеппел. Она оказывала на него большое влияние, а монарх (старше ее на 26 лет) дарил ей множество драгоценностей. Жене Эдуарда, королеве Александре Датской, новая любовница мужа также нравилась — считалось, что после встречи с Алисой его характер стал заметно лучше.

Среди прочих украшений Эдуард VII подарил Алисе Кеппел драгоценную тиару, украшенную рубинами и бриллиантами. Карл III это сокровище и выкупил за $44 тысячи в подарок жене.

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