Королевская семья боится откровений Меган Маркл

https://static.news.ru/photo/48bde630-7f30-11eb-b759-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

В воскресенье, 7 марта, в эфир выйдет интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, которое у них взяла знаменитая ведущая Опра Уинфри. В этом разговоре герцогиня Сассекская может в откровенной манере рассказать о разладе в отношениях с Кейт Миддлтон. Этого очень опасаются королевские помощники.

Как пишет британская пресса, в Букингемском дворце уже приготовились к разоблачениям, которые может озвучить супруга принца. Исходя из сообщения источника, Маркл может сообщить, насколько на самом деле плохи отношения между принцами Гарри и Уильямом, а также между их благоверными.

Если она решила откровенно рассказать о времени, проведённом с Кейт, то ущерб, который может быть нанесен монархии, огромен, — приводит сообщение источника таблоид The Sun.

Ожидается, что Маркл в интервью расскажет о сложных взаимоотношениях со своим отцом Томасом.

Как ранее передавал NEWS.ru, принц и супруга сделают официальное заявление о своей жизни вне королевской семьи и расскажут телеведущей Опре Уинфри в её программе, почему покинули Букингемский дворец и уехали из Англии.

На шоу Опры появятся также бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер, биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс. Мнением о королевских распрях поделится и британский продюсер Марк Борковски.