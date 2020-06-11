Королева Великобритании впервые поучаствовала в публичной видеоконференции

Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления приняла участие в публичной видеоконференции с помощью программы Zoom.
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Это стало частью общественной компании по привлечению внимания к вопросам ухода за нуждающимися в нём людьми, а также признания заслуг тех, кто этим занимается. В видеоконференции также приняла участие дочь королевы — принцесса Анна.
Мне было очень интересно услышать все ваши рассказы и истории. Я очень впечатлена тем, чего вам удалось добиться. Очень рада, что я смогла сегодня быть с вами, — сказала Елизавета II, обращаясь к собеседникам.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.
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