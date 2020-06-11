Королева Великобритании впервые поучаствовала в публичной видеоконференции

https://static.news.ru/photo/1045f8ca-abfe-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg Елизаветa II Фото: Bbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления приняла участие в публичной видеоконференции с помощью программы Zoom.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Букингемский дворец. В ходе конференции королева пообщалась с гражданами страны, занимающимися уходом за пожилыми людьми, больными и инвалидами.

Это стало частью общественной компании по привлечению внимания к вопросам ухода за нуждающимися в нём людьми, а также признания заслуг тех, кто этим занимается. В видеоконференции также приняла участие дочь королевы — принцесса Анна.

Мне было очень интересно услышать все ваши рассказы и истории. Я очень впечатлена тем, чего вам удалось добиться. Очень рада, что я смогла сегодня быть с вами, — сказала Елизавета II, обращаясь к собеседникам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании. На снимках Елизавета II запечатлена верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.