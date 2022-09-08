«Рухнул Лондонский мост»: в Великобритании закончилась эра Елизаветы II Как британцы будут прощаться со своей королевой, которая правила дольше, чем любой другой монарх мира

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Казалось, что этого никогда не случится, и все же Лондон объявил скорбную новость. Королева Великобритании Елизавета II, ставшая первым монархом в мире, дожившим до платинового юбилея — 70-летия на троне, ушла из жизни на 97-м году жизни в своем шотландском поместье Балморал. Совсем недавно, 6 сентября, Ее Величество в последний раз стойко исполнила монаршие обязанности, приняв в замке 15-го на своем веку премьер-министра, свою тезку Лиз Трасс. На трон взошел ее старший сын принц Чарльз, ставший королем Карлом III.

Королева правила дольше, чем любой другой монарх в британской истории, став очень любимой и уважаемой фигурой во всем мире, — говорится на официальном портале Виндзоров.

Распорядок траура, или Операция «Лондонский мост»

Как пишут СМИ, на случай смерти Ее Величества давно была заготовлена кодовая фраза «Рухнул Лондонский мост» (London Bridge Is Down). Сообщать о кончине первых лиц Британии специальными словами уже традиция. «Шифровку» изобрели для того, чтобы журналисты не прознали о событии до официального объявления. К примеру, о смерти отца Елизаветы II, короля Георга VI, премьер-министру Черчиллю в 1953 году сообщили фразой «Угол Гайд-парка» (Hyde Park Corner).

Фото: wikimedia.org Георг VI – король Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Известие личный секретарь королевы сообщил новоизбранному премьеру Лиз Трасс сразу после того, как врачи, дежурившие в Балморале, зафиксировали смерть. Всем остальным, кто знал о кончине монарха, включая членов королевской семьи и докторов, строго-настрого запрещалось сообщать печальное известие кому бы то ни было.

Премьер, получив скорбное известие, передала его в Форин Офис, откуда оно разошлось в виде зашифрованного послания главам всех 56 стран Содружества наций — в него входят практически все бывшие колонии, доминионы и протектораты Британской империи плюс Камерун, Мозамбик, Намибия и Руанда. Делается это не просто так: главы государств — членов Содружества должны решить, присягать ли новому монарху. Напомним, в 1949-м из тогда еще Британского Содружества вышла Ирландия, ставшая республикой. Целых десять лет, с 1987 по 1997 год, длился процесс выхода Фиджи, а в 2003 году Содружество наций покинула Зимбабве. Также о таких намерениях время от времени заявляет Австралия.

Перед объявлением о смерти Ее Величества главные телеканалы Соединенного Королевства, в первую очередь BBC, задрапировали студии черной тканью, также в черное облачились ведущие и корреспонденты, выходящие в эфир. Радиостанции передают печальные мелодии, одна из них — композиция британской электронной группы Sabres of Paradise под названием Haunted Dancehall («Бальный зал призраков»).

Сразу же после кончины королевы, не дожидаясь официальной коронации, ее наследник считается действующим монархом. В данном случае это принц Чарльз, которому 73 года. Он будет править под именем Карла III (в русской транслитерации, поскольку предыдущие короли также именовались у нас Карлами). Новый глава престола первым делом должен связаться с главами Пресвитерианской церкви Шотландии, чтобы подтвердить все соглашения, заключенные ранее, и не дать повода для расторжения Акта об Унии англичан и шотландцев.

Фото: Nieboer/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уэльский Чарльз, а теперь новый король Британии Карл III

После смерти монарха проводится экстренное заседание парламента. Тем временем по всей Британии и в 15 королевствах Содружества наций (это Австралия, Канада, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея и ряд островных государств Карибского бассейна и Тихого океана, где британская королева является монархом и формально — главой государства) будут приспущены флаги и вывесят траурные ленты. Молоток, отбивающий часы на колоколах Биг-Бена на башне Вестминстерского аббатства, на время траура прокладывают кожей, чтобы звук получался глухим.

В ближайшее время в Сент-Джеймсском дворце соберется совет по престолонаследию, который должен официально подтвердить права наследника на престол. В частности, поручиться, что он был рожден в законном браке, не выступал против Великобритании и что у него нет конкурентов, которые имеют преимущественное право занять трон. В тот же день члены парламента начнут присягать новому монарху.

Тем временем тело Елизаветы II доставят транспортным самолетом из замка Балморал в Шотландии в Лондон. Там его забальзамируют и выставят для прощания в одном из королевских замков, а потом — в парламенте. Кстати, в парламент из дворца тело перевезут на поезде. Через девять дней тело выставят в Вестминстерском аббатстве. И только после этого Ее Величество, наконец, похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — усыпальнице британских монархов. На время отпевания в королевстве не будут совершаться посадки и взлеты самолетов, а также остановятся поезда. В день похорон не будут работать никакие учреждения, кроме экстренных служб.

Детство королевы

Жизнь королевы была экстраординарной во всех смыслах. Она застала бурные исторические события — Вторую мировую войну (еще принцессой), падение Британской империи и её трансформацию в Содружество наций, холодную войну и распад СССР, полет человека в космос и высадку на Луне, появление телевидения и интернета, появление Евросоюза, вступление в него Британии и брекзит, конфликт в Северной Ирландии и война за Фолкленды, операции в Ираке и Афганистане, финансовый кризис 2008 года, пандемию «короны». Отдельным испытанием для монаршей семьи и лично для королевы стали череда скандалов с «народной принцессой» Дианой и ее гибель в 1997 году. Тогда рейтинг монархии сильно пошатнулся, но Елизавета II все же сумела его спасти своим авторитетом.

Фото: wikimedia.org Принцесса Елизавета и её отец король Георг VI, 1937 год

Когда перед рассветом 21 апреля 1926 года в лондонском районе Мейфэр появилась на свет принцесса Лиззи, никто в семье не ожидал, что ей предстоит править Британией. Девочка была первым ребенком герцога и герцогини Йоркских, которые позже стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой (впоследствии получившей титул королевы-матери).

К слову, при рождении принцессы присутствовал министр внутренних дел королевства. Эта необычная традиция, требовавшая присутствия высокопоставленного политика на королевских родах, закончилась в 1948 году с рождением сына Елизаветы принца Чарльза.

Малышка была крещена как Елизавета Александра Мария в Букингемском дворце 29 мая того же года. Предполагалось, что Ее Высочество будет жить обычной, хотя и весьма привилегированной жизнью. Все круто изменилось в декабре 1936 года, когда сначала умер ее дед — король Георг V, а затем дядя, король Эдуард VIII, отрекся от престола ради возлюбленной — дважды разведенной американки. Так Елизавета оказалась второй в очереди на престол.

Фото: Scherl/Global Look Press Английская королевская чета Георг V и Мария с внучкой, принцессой Елизаветой (впоследствии королева Елизавета II), по пути в церковь в Балморале, Шотландия. 01.01.1930–20.01.1936

Будущая королева никогда не ходила в школу. Как и многие девушки из обеспеченных семей тех лет, принцессы получили домашнее образование. После того как Елизавета официально стала наследницей трона, она начала изучать конституционную историю и право в качестве подготовки к своей будущей роли. Уроки ей давал лично отец-король, а также проректор легендарного Итонского колледжа. Кроме того, архиепископ Кентерберийский преподавал девочке основы религии. А еще принцесса Елизавета выучилась французскому языку у своих французских и бельгийских гувернанток. Впоследствии этот навык пригодился королеве при общении с послами и руководителями франкоязычных стран, а также при посещении франкоязычных районов Канады. Кроме того, Елизавета изучала искусство и музыку, научилась ездить верхом и стала отличной пловчихой. В возрасте 13 лет она выиграла соревнования в лондонском Bath Club.

В 1940 году, в разгар нацистских бомбежек Лондона, принцесса Елизавета и ее младшая сестра Маргарет были перевезены для их безопасности в Виндзорский замок, где они провели большую часть военных лет.

Это было время жесткой экономии и тягот для всей страны, включая королевскую семью. Лишь на Рождество наступило небольшое облегчение, тогда юные принцессы играли в спектаклях-пантомимах вместе с детьми персонала королевского двора ко всеобщему удовольствию, — повествует официальная биография королевы на портале Royal.uk.

Именно из дворца 13 октября 1940 года 13-летняя Елизавета впервые выступила по радио — с обращением к британским детям, потерявшим кров из-за войны.

В 1943-м она впервые самостоятельно появилась на публике, совершив визит в полк гвардейских гренадеров. Елизавета стала первым членом королевской семьи, служившим в Вооруженных силах Британии. В 1945 году девушка в течение нескольких месяцев проходила службу в Женском вспомогательном территориальном корпусе (ATS) в качестве водителя и механика военного грузовика.

Пока смерть не разлучит

Когда 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался после продолжительной болезни, наследницу это известие застало в Кении. В один миг юная девушка перестала быть принцессой Елизаветой и превратилась в королеву Елизавету II. На родину она вернулась уже в новом качестве, правительницу в аэропорту встречал сэр Уинстон Черчилль и другие официальные лица. Елизавета настояла, чтобы торжественная церемония коронации, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года, транслировалась по телевидению — впервые в истории. Говорят, Черчилль был против.

Всю жизнь королева прошла руку об руку с супругом — принцем-консортом Филиппом. Елизавета II ненадолго пережила мужа, который скончался в апреле прошлого года, не дожив двух месяцев до столетия. Они познакомились еще детьми на свадьбе сестре Филиппа — греческой принцессы Марины с герцогом Кентским, который приходился Елизавете дядей. Ей тогда было восемь, Филиппу — тринадцать.

Фото: wikimedia.org Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский Филипп в 1950 году

Пара поженилась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. Торжество прошло скромно — Британия еще не оправилась от войны, и принцессе Елизавете пришлось собирать купоны на свадебное платье, как, впрочем, и любой другой британской невесте в то время.

Скуповатая на сантименты Елизавета не скрывала, что счастлива в браке, откуда, по ее словам, «черпает силу». Ее королевские манеры уравновешивали грубоватые солдафонские замашки мужа — боевого морского офицера Второй мировой. В СМИ образовалась целая копилка его неполиткорректных шуточек — о том, как это простой люд летает эконом-классом и не умирает или почему британские путешественники не боятся быть съеденными в Папуа — Новой Гвинее.

Интересно, как шотландцы умудряются сдавать на права, ведь для этого им надо какое-то время не пить! — острил Филипп, но ему все прощали, ведь он был любим королевой.

Корги, охота, джин

На сайте королевской семьи сказано, что в жизни королевы всегда было место увлечениям и хобби. С детства она любила животных, особенно лошадей и собак. Ее Величество ежегодно посещала дерби, сама выступала заводчиком и владельцем чистокровных пород. Лошади королевы много раз выигрывали скачки. Также королева обожала прогулки по сельской местности вместе со своими знаменитыми корги. Первую собаку этой породы по имени Сьюзен ей подарили на 18-летие. Сьюзен даже сопровождала хозяйку в свадебном путешествии. Когда любимица ушла в мир иной, королева лично сделала надпись для ее надгробия.

Фото: archivesnz/flickr.com Елизавета II, 1953 год

А еще Фонд королевской коллекции вел учет животных, которых дарили королеве. Среди них четыре лебедя, множество лошадей, два карликовых гиппопотама, нильский крокодил, ягуары, ленивцы из Бразилии и два черных бобра из Канады. Королева считается владелицей всех неокольцованных лебедей на Темзе, а еще всех дельфинов и китов в британских водах. При этом Елизавета II любила охотиться и рыбачить.

Менее известное увлечение Елизаветы II — шотландские кантри-танцы. Каждый год во время своего пребывания в замке Балморал королева давала балы для соседей, жителей округи, сотрудников поместья и замка.

Одним из секретов долголетия Елизаветы II (помимо хороших генов) называли диету, о которой однажды поведал бывший королевский повар Даррен Макгрейди. Ее Величество предпочитала есть маленькими порциями четыре раза в день. На завтрак она предпочитала чай с печеньем, а также хлопья с молоком. На ланч королева любила фиш энд чипс — панированную рыбу с картофельными чипсами и гарниром — шпинатом или кабачками. Также к королевскому столу нередко подавали обычную курицу на гриле с салатом. Вообще она уважала все виды мяса. Традиционное английское чаепитие в пять вечера Елизавета II никогда не пропускала, и даже в поездках на другие континенты переводила часы на five o'clock по Гринвичу. Известно, что к чаю она любила печенье с джемом и взбитыми сливками. Не обходилось и без легкого ужина. В отличие от супруга, королева не жаловала лук и чеснок, который уплетал принц Филипп.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета II

Королева ест, чтобы жить, в то время как принц Филипп живет, чтобы есть, — шутил на эту тему Макгрейди.

Сухой закон в королевском дворце не действовал. Королева пила джин и французский вермут с лимоном и льдом перед обедом, бокал вина и сухой джин-мартини за обедом, а перед сном — бокал шампанского.

Елизавета II оставила после себя четверых детей, восемь внуков и десять правнуков.