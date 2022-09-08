Королева мертва, да здравствует король! Елизавета II умирала мучительно. В информационном плане.

Фото: Alastair Grant/AP/ТАСС

Обстоятельства ухода в иной мир британской королевы Елизаветы II живо напомнили суету вокруг смертей советских генсеков. С утра классическая музыка траурных тонов по радио, вместо фильма бледные тени порхающих по экрану «лебедей». Уже вся страна догадывается, какая утрата ее постигла, но появления дикторов в черном с печальной вестью и постными лицами все нет и нет.

Вот так и на Британских островах. Весь королевский клан, включая даже диссидента рыжего Гарри, срочно прибыл к замку в Шотландии. ВВС поспешно меняет сетку своих передач, к Букингемскому дворцу в Лондоне стекаются стайки неравнодушных граждан. Уже прошла опровергнутая деза о кончине монархини. А официального медицинского заключения все нет и нет.

Явно и в советской Москве, и в имперском Лондоне тянули время для решения ряда организационных и политических проблем. И тогда, и сейчас важно было сохранить единство клана, не допустить малейшего раскола. И выйти к народу с готовыми решениями. Такая вот неожиданная аналогия сквозь времена, политические системы и исторические события.

Итак, королева умерла, да здравствует король! Возникает вопрос, а нам-то что? Тем более что несколько дней назад королева все-таки успела дать аудиенцию Лиз Трасс и поручить ей сформировать правительство. Однако впервые королева благословила Трасс на власть не в Букингемском дворце, где она принимала и Уинстона Черчилля, и Маргарет Тэтчер, а в своей резиденции в Шотландии. Каков премьер, таков и уровень аудиенции.

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Елизавета II, Лиз Трасс

Так что локального правительственного кризиса безвластия не будет. Хотя за 70 лет правления Елизаветы II все уже забыли, нужно ли премьеру срочно отправляться на апробацию и к новому монарху, раз уж новое правительство формируется на таком историческом переломе.

Тем не менее королевская семья сохраняет значительное влияние на жизнь Великобритании, включая конституционную возможность распустить парламент, имеющий ныне не самый высокий рейтинг одобрения. И таким образом резко изменить все внутриполитические расклады в стране. Конечно, на ближайшие дни, а то и недели подготовка к церемонии помазания на царство нового правителя полностью заполнит общенациональную повестку, на время парализуя всю политическую активность.

В этой связи некоторые аналитики даже склонны связывать с событиями в далеком шотландском замке блиц-визит в Киев американского госсекретаря. Мол, Энтони Блинкен был командирован на Украину с единственной целью убедить подотчетного Зеленского в том, что ничего принципиально для него не изменится и с новым британским главой государства и церкви.

Между тем королем станет принц Чарльз, которому мать заранее передала часть своих прерогатив, в частности, он уже открывал заседание парламента. А это значит, что Букингемский дворец явно активизирует свою политическую деятельность, поскольку в последние годы стареющая королева предпочитала не резервировать свои политические позиции и не акцентировать свои взгляды на ход текущих событий.

Новому же монарху даже с точки зрения самоутверждения все равно придется публично формулировать свое политическое кредо. Особенно на фоне проблем, с которыми ныне объективно сталкивается бывшая империя. А значит, монархия активизирует свое влияние на национальную политику. Будем наблюдать.