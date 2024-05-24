Королева Камилла раскрыла свое хобби и вспомнила, кем хотела быть в детстве Королева Камилла призналась, что хотела быть похожа на героиню любовного романа

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Королева Камилла

Королева Камилла в новом выпуске собственного подкаста рассказала поклонниками, что в детстве она была поражена серией книг французской писательницы Анн Голон. Любовные романы «Анжелика» произвели огромное впечатление на 13-летнюю Камиллу, после чего она захотела быть похожа на главную героиню, передает The Mirror. Как добавила сама королева, чтение является ее страстью и неизменным хобби.

Я помню книгу под названием «Анжелика», которую написала женщина по имени Анн Голон. В ней рассказывалось о прекрасной француженке, которая попадает в череду совершенно безумных приключений и в одном из них оказывается при дворе короля Людовика XIV. <...> Мы все хотели быть похожими на нее, — поделилась Камилла.

По словам королевы, Анжелика представлялась ей прекрасной девушкой с зелеными глазами. Вместе с тем она призналась, что произведения Голон стали первыми «взрослыми» книгами, которые ей удалось прочитать.

Ранее сообщалось, что супруга короля Карла III встретилась с Роуз Ханбери, которую в СМИ и соцсетях на протяжении нескольких лет считают любовницей принца Уильяма. Жена монарха встретилась с маркизой Чамли во время конных соревнований, проводившихся в Южном Глостершире.